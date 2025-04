Nicușor Dan acuză un atac cibernetic care vizează campania sa în online: „Am anulat alegerile exact din motivul ăsta”

Candidatul independent la alegerile prezidențiale Nicușor Dan acuză un atac cibernetic masiv care îi vizează campania în mediul online. Acesta a declarat într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei, cu Ioana Contantin, că sute de mii de conturi false au fost folosite pentru a da peste cap algoritmii Facebook, Instagram și TikTok și pentru a-i bloca astfel campania în mediul online:

“Noi comunicăm pe trei conturi: TikTok, Facebook și Instagram. Pe Instagram, aveam 70.000 de urmăritori și în două zile am ajuns la 260.000, deci 100.000 de noi urmăritori pe zi, care vin din Indonezia, din India, din Brazilia, din Thailanda. Pe Facebook, nu avem urmăritori noi, însă făceam postări care aveau 500 de distribuiri, 1.000 de distribuiri și am avut două postări care au avut 100.000 de distribuiri, deci de 100 de ori mai mult decât aveam noi în mod uzual, iar pe TikTok avem 200.000 de noi urmăritori, la fel din țările pe care le-am enumerat, America de Sud, Asia. Problema este că și Facebook, și TikTok și Instagram au niște algoritmi care văd aceste stimulări artificiale ale conturilor și în momentul ăla decid să reducă numărul de persoane care distribuie, au niște algoritmi care fac asta și asta nu s-a întâmplat.

Din fericire, în urma scrisorilor pe care le-am trimis algoritmii au revenit azi la TikTok și la Facebook, dar problema poate să revină în orice moment”.

Nicușor Dan acuză autoritățile că nu sunt angajate într-un dialog cu reprezentanții platformelor pentru a preveni astfel de incidente:

“Noi am scris autorităților de alaltăieri și am aflat cu surprindere că ei nu sunt în contact direct nici cu un reprezentant Facebook, Meta mai precis, nici cu un reprezentant TikTok. Suntem totuși într-o campanie electorală pentru președintele României, nu îți permiți, mai ales că în noiembrie am anulat alegerile exact din motivul ăsta, nu îți permiți să nu fii în contact zi de zi cu reprezentanții acestor platforme”.

Nicușor Dan mai spune că autoritățile cenzurează opiniile oamenilor obișnuiți care se exprimă liber pe internet, în timp ce conturile false care fac campanie sunt necontrolate de AEP:

“Sunt sute de conturi parazit pe care se bagă bani pentru promovare, cu materiale împotriva adversarilor politici, mai ales împotriva mea, cu fel de fel de lucruri, că nu e apă caldă în București. Exact asta trebuia să rezolve AEP, să vadă tipul acesta de promovare mascată pe bani pe care să o dea imediat jos”.