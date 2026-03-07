Ilie Bolojan încearcă să limiteze prejudiciile de imagine suferite de guvern, în contextul scandalurilor provocate de felul în care este gestionată din Orientul Mijlociu. Mai mulți cetățeni au reclamat lipsa de implicare a autorităților, în primele zile.

Ilie Bolojan încearcă să repare imaginea guvernului

Scandalurile provocare de felul în care a gestionat repatrierea românilor aflați în dăunează imaginii guvernului condus de Ilie Bolojan. Aceasta pe lângă problemele cauzate de măsurile de austeritate. În primele zile de conflict, Ministerul Afacerilor Interne a fost ca inexistent în ce privește rezolvarea problemelor românilor prinși în Orientul Mijlociu.

Ministra Oana Țoiu și-a văzut liniștită de agendă, mergând la diferite evenimente internaționale și lăsându-și adjuncții să gestioneze criza. Și a fost gestionată prost. Lucrurile s-au pus în mișcare abia după ce Comisia Europeană a activat Mecanismul European de Protecţie Civilă și a organizat curse de evacuare a cetățenilor europeni din zonele de conflict.

La ineficiența MAE s-a adăugat scandalul legat de repatrierea fiicei deputatului Victor Ponta. El a susținut că fiica sa minoră ar fi lăsată în Emiratele Arabe Unite, deși se afla la consulat în momentul organizării unui transport de evacuare. În ciuda propagandei agresive și intense, în favoarea ministrei Oana Țoiu, explicațiile MAE au fost neconvingătoare.

Iar cireașa de pe tort au fost declarațiile neispirate ale consulului general în Dubai, Viorel Riceard Badea (PNL). Acesta le-a spus unor copii să fie bucuroși că se află atât de aproape de un război.

Mesajul premierului pentru românii din Orientul Mijlociu

În aceste condiții, Ilie Bolojan a transmis, sâmbătă seară, un mesaj în care a dat asigurări că autorităţile fac tot ce este posibil pentru ca românii aflaţi în Orientul Mijlociu să ajungă acasă în siguranţă.

„Înţeleg nerăbdarea şi îngrijorarea celor care doresc să revină în ţară, precum şi neliniştea familiilor lor. Facem tot ce este posibil pentru ca românii să ajungă acasă în siguranţă, cât mai curând”, a scris premierul pe Facebook.

El a spus că, datorită Mecanismului European de Protecţie Civilă, peste 1.000 de români au fost repatriaţi până în prezent prin zboruri asistate. Totodată a dat asigurări că autorităţile române continuă organizarea de acţiuni pentru evacuarea cetăţenilor, în funcţie de evoluţia situaţiei de securitate. Autorităţile din Emiratele Arabe au confirmat creşterea numărului de zboruri comerciale zilnice către Bucureşti de săptămâna viitoare.

„Continuăm, totodată, colaborarea cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, pentru a facilita îmbarcarea românilor pe zborurile organizate de acestea pentru repatrierea propriilor cetăţeni. Zborurile de evacuare susţinute din bugetul public şi din fonduri europene, destinate în special categoriilor vulnerabile, pot acoperi doar o parte din nevoia totală de repatriere. De aceea, lucrăm şi pentru sporirea numărului de curse comerciale sigure prin care cetăţenii să poată reveni în ţară”, a mai spus şeful Guvernului.

Declarațiile lui Riceard Badea

Consulul general al României la Dubai, Viorel Riceard Badea, fost coleg de partid cu Ilie Bolojan, a provocat reacții de indignare. El le-a spus unor copii că trebuie să fie bucuroși că au avut șansa să se afle atât de aproape de un război, în Dubai.

„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii”, a declarat consulul, potrivit unei înregistrări video publicate de Vrancea24.

Intervenția a fost făcută în timpul unei întâlniri cu elevi și profesori din județul Vrancea aflați într-o vizită în Emiratele Arabe Unite. Declarațiile au atras atenția în contextul dezbaterilor legate de repatrierea românilor din regiune.

Viorel Riceard Badea a ajuns la consulatul din Dubai datorită apartenenței politice. Fost senator PNL de Diaspora, pentru mai multe mandate, a fost recompensat de partid când nu a mai prins un loc în parlament.