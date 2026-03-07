B1 Inregistrari!
Cazul Irinei Ponta ridică semne de întrebare despre procedurile consulare pentru minorii români. Declarațiile consulului din Dubai aprind controverse: „Mă credeţi că nu mă interesează?” (VIDEO)

Iulia Petcu
07 mart. 2026, 14:49
Cuprins
  1. Ce spune legislația despre minorii români neînsoțiți aflați în străinătate
  2. Ce obligații au misiunile diplomatice în astfel de situații
  3. Cum a apărut controversa legată de evacuarea din Dubai
  4. Ce arată filmarea cu consulul din Dubai

Cazul Irinei Ponta a generat o dispută publică intensă după declarațiile reprezentanților Ministerului Afacerilor Externe și informațiile contradictorii privind modul în care ar fi fost gestionată situația minorei. Controversa s-a amplificat odată cu apariția unor detalii despre procedurile consulare, dar și după publicarea unui film care îl surprinde pe consulul României din Dubai într-o intervenție controversată.

Ce spune legislația despre minorii români neînsoțiți aflați în străinătate

Declarațiile potrivit cărora Irina Ponta nu ar fi figurat pe nicio listă oficială au fost contestate în spațiul public, în special prin raportare la prevederile legislației privind protecția minorilor. Conform Hotărârii Guvernului nr. 1443/2004, autoritățile consulare au responsabilitatea de a interveni atunci când un copil român se află într-un alt stat fără părinți sau reprezentanți legali.

Actul normativ stabilește că un copil neînsoțit este cetățeanul român sub 18 ani care nu are capacitate deplină de exercițiu și care se află în străinătate fără supraveghere legală. Aceleași reguli se aplică și copiilor care au ajuns inițial însoțiți, dar care ulterior au rămas singuri, fără protecția părinților sau a altor tutori legali.

Ce obligații au misiunile diplomatice în astfel de situații

Legislația menționată prevede că ambasadele și consulatele trebuie să reacționeze imediat după ce primesc informații despre existența unor minori români neînsoțiți pe teritoriul statului respectiv. În practică, aceste instituții sunt obligate să solicite autorităților locale date privind identitatea copilului, documentele acestuia și circumstanțele în care se află.

Procedura presupune verificarea existenței unui pașaport sau a altui act de identitate, stabilirea unei eventuale date de repatriere și obținerea altor informații utile. De asemenea, misiunile diplomatice trebuie să coopereze cu autoritățile locale sau cu alte instituții pentru a asigura protecția minorilor și pentru a pregăti întoarcerea acestora în țară.

Normele prevăd că astfel de demersuri trebuie inițiate chiar și atunci când informațiile provin din surse indirecte, precum familie, organizații neguvernamentale sau autorități locale. În acest context, criticii susțin că, dacă o minoră s-a prezentat la consulat, instituția avea obligația procedurală de a o înregistra și de a analiza situația conform cadrului legal.

Cum a apărut controversa legată de evacuarea din Dubai

Discuțiile s-au amplificat după ce jurnalistul Dan Andronic a afirmat public că aeronava care a plecat din Dubai ar fi avut locuri disponibile. Potrivit afirmațiilor sale, avionul ar fi decolat cu 14 locuri neocupate, deși exista o minoră care ar fi trebuit să fie inclusă în procesul de repatriere.

sursa foto: Facebook/ Dan Andronic

În paralel, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, consulul ar fi informat conducerea ministerului despre existența unui caz special. Într-o declarație publică, ministrul de Externe a explicat că orice modificare a planurilor de evacuare trebuie să respecte principiul tratamentului egal pentru toate persoanele vulnerabile aflate în evidența consulară.

“Răspunsul meu a fost că, în orice modificare pe care ar urma să o facă la componența grupului deja stabilit sau în orice plan de evacuare prezentat oricui, să se asigure înainte că și ceilalți din categoriile vulnerabile cu grad de risc înscrise în grija consulară pe canale formale au acces la aceeași informație și tratament egal”, a declarat Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, potrivit evz.ro.

Ce arată filmarea cu consulul din Dubai

Controversa a fost alimentată și de apariția unei filmări realizate în timpul întâlnirii consulului României la Dubai cu un grup de elevi români rămași temporar în zonă. În înregistrare, diplomatul încearcă să liniștească copiii aflați într-un context tensionat, însă mesajul transmis a stârnit reacții critice.

„Nu aveţi a vă teme de absolut nimic. Bucuraţi-vă că sunteţi aici, bucuraţi-vă că sunteţi împreună. Ăsta e cel mai mare câştig. Şi întoarceţi-vă acasă cu amintiri plăcute, gândindu-vă că aţi avut şansa să fiţi aproape de un război dintr-o zonă foarte importantă a lumii. Dar un război care nu vă priveşte pe voi, nu mă priveşte pe mine. Jocul este la alt nivel”, declară consulul în filmare.

Filmarea ar fi circulat inițial pe grupuri private ale părinților și elevilor, iar mai mulți părinți au confirmat ulterior scena prezentată. Întrebat de jurnaliști despre acuzațiile potrivit cărora un minor român ar fi fost lăsat în urmă, consulul Viorel Riceard Badea a susținut că nu cunoaște detaliile cazului și că nu a avut informații concrete despre situație.

Diplomatul a explicat că, în acel moment, era implicat în gestionarea altor solicitări venite din partea românilor aflați în zonă și discuta telefonic cu numeroase persoane care cereau sprijin consular. În același dialog, întrebat dacă s-a interesat ulterior de veridicitatea acuzațiilor, acesta a răspuns: „Mă credeţi că nu mă interesează? De ce m-ar interesa?”. Consulul a negat, de asemenea, interpretările privind declarațiile din filmare și ar fi încercat să oprească distribuirea acesteia după ce înregistrarea a început să circule, relatează Gândul.

