Președintele Nicușor Dan nu va numi foarte curând noi șefi la marile parchete, după ce va primi propunerile avizate de . Șeful statului se va prevala de cele 60 de zile pe care le are la dispoziție, legal, susțin surse apropiate .

Președintele Nicușor Dan nu se grăbește

Surse politice apropiate Administrației prezidențiale susțin că va folosi integral cele 60 de zile, prevăzute de lege, pentru a analiza propunerile . Abia apoi, Nicușor Dan va lua o decizie cu privire la desemnarea viitorilor șefi ai marilor parchete. Informația este prezentată de Antena 3.

Se pare că șeful statului va folosi întregul interval de timp pe care i-l permite legea pentru a lua o decizie în ceea ce privește persoanele nominalizate. Asta înseamnă că viitorii procurori șefi ar putea să-și preia mandatele undeva pe la finalul lunii iunie.

Procedura prevede că numirile trebuie să primească un aviz consultativ din partea Consiliului Superior al Magistraturii. Această structură are la dispoziție 30 de zile ca să se pronunțe pe propunerile făcute de Ministerul Justiției. Ulterior, după ce dosarele ajung la președinte, acesta mai are la dispoziție alte 60 de zile pentru analiză și semnarea decretelor de numire.

Proteste în fața Palatului Cotroceni

Persoanele propuse de Ministerul Justiției pentru a ocupa funcțiile de conducere în marile parchete au generat nemulțumire în rândul unor organizații. Vineri, aproximativ 150 de persoane s-au strâns în fața Palatui Cotroceni exprimându-și nemulțumirea față de aceste numiri. Participanții la manifestație au cerut mai multă transparență în procesul de selecție.

Oamenii au afișat lozinci pe care erau desenați ochi pentru a transmite că urmăresc cu atenție procedura de desemnare a șefilor Parchetului General DNA și DIICOT. Nicușor Dan a ieșit și a stat de vorbă cu protestatarii chemați în stradă de comunitatea DECLIC.

„Eu vă încurajez, în afară de a vă informa din presă, să discutați de asemenea cu oameni din sistemul de justiție. Vreau să spun de opinia generală din spațiul public care spune că toți oamenii ăștia pe care i-a selectat comisia sunt niște dezastre. Nu-i așa! Justiția are nenumărate probleme. Trebuie să le rezolvăm.

Trebuie însă să avem răbdare, pentru e ca o boală lungă, lungă și sunt mecanisme de putere, sunt oameni care și-au făcut relații unii cu alții. E foarte greu să schimbi o situație de fapt. Legea spune să aștept până în momentul în care vin propunerile astea la mine și, în funcție de informațiile pe care le am, să le accept sau să le resping”, a declarat Nicușor Dan.