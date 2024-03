Nicușor Dan, câteva din argumentele pentru un nou mandat: Am scos primăria din faliment, am folosit toate fondurile europene, am deblocat PUG. Am început acele mari lucrări care să rezolve infrastructura din București (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, și-a prezentat argumentele pentru obținerea unui nou mandat, luni, la Știrile B1 TV prezentate de Gabriela Mihai, și a explicat că doar oamenii pot decide cine este cel mai potrivit să îi conducă.

Argumentele lui Nicușor Dan pentru un nou mandat la Primăria București

Întrebat care sunt argumentele pentru care le cere bucureștenilor să îl învestească pentru un nou mandat de primar general, Nicușor Dan a explicat: „Bine, oricum asta este o decizie pe care o iau oamenii. Cel puțin avem un stat democratic și oamenii decid, când vor decide, în ziua aia de 9 iunie, cine decid ei că e mai potrivit să îi conducă”.

„Pentru că am scos primăria din faliment, pentru că am reușit să folosim toate fondurile europene, pentru că am adus 100 de tramvaie, nu s-au mai adus `89, 100 de troleibuze, 100 de autobuze electrice, că am terminat stația de la Glina, că am deblocat Planul Urbanistic General, că am terminat podul de la Doamna Ghica și mai ales pentru că am început acele mari lucrări care să rezolve infrastructura din București, liniile de tramvai, semaforizarea și radialele, pe scurt”, a subliniat Nicușor Dan.

Nicușor Dan: Aștept contracandidatul și o să facem campanie electorală

Întrebat care este , Nicușor Dan a spus: „N-am niciun mesaj. Este dreptul lor. Sunt reprezentanții legitimi ai unor partide politice. Când o să avem candidatul pe care îl propun, bineînțeles că o să intrăm în dezbatere cu respectivul candidat, dar ce-ar fi fost serios ar fi fost să avem acel candidat cu câteva luni înainte. Evident, ar fi fost serios nici să nu decalăm cu așa de puține luni înainte data alegerilor, tocmai ca să avem timp să dezbatem și noi, și oamenii să vedem ce e mai bine pentru orașul acesta. Aștept candidatul și o să facem campanie electorală”.