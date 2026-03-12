B1 Inregistrari!
Politică

Nicușor Dan, critici pentru Ungaria: „Nu e acceptabil!”. Ce reproșează președintele (VIDEO)

Traian Avarvarei
12 mart. 2026, 17:21
Nicușor Dan, critici pentru Ungaria: „Nu e acceptabil!”. Ce reproșează președintele (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube

Președintele Nicușor Dan a criticat Ungaria pentru că blochează ajutorul financiar european de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Mai precis, Dan s-a arătat deranjat că Ungaria s-a răzgândit și se opune acum ajutorului, deși inițial și-a dat acordul. Președintele a mai afirmat că România va susține orice soluție juridică propusă de Comisia Europeană pentru a ieși din impas.

Declarațiile au fost făcute într-o conferință de presă la Cotroceni cu omologul ucrainean, Volodimir Zelenski.

Nicușor Dan, reacție la blocajul generat de Ungaria

„Nu e acceptabil ca o decizie luată de Consiliul European în formulă de 27, care privește o chestiune extrem de serioasă, un împrumut care să permită Ucrainei, pe parte civilă, dar mai ales pe parte militară, să răspundă la necesitățile pe care le are…. Deci nu e acceptabil ca o decizie luată în format de 27 să fie contestată două – patru săptămâni mai târziu. (…)

De azi într-o săptămână există o întâlnire a Consiliului European, Ucraina -și acest subiect specific – e pe agenda întâlnirii. Comisia Europeană va veni cu mai multe variante juridice pentru a ieși din blocaj, iar România va susține orice fel de variantă juridică pentru a ieși din blocaj, pentru că, repet, nu e posibil ca o decizie luată să fie pusă în discuție mai târziu”, a declarat Nicușor Dan, întrebat cum poate fi depășit blocajul creat de Ungaria.

Amintim că președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au semnat, înainte de conferința comună, un Parteneriat Strategic România – Ucraina. Detalii – AICI.

