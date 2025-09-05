Cum a arătat prima zi din viața de președinte a lui Nicușor Dan: „Băiețelul s-a îmbolnăvit, soția mă suna...” / Ce dezvăluiri a făcut despre întâlnirea cu Trump de la summit-ul NATO

B1 Inregistrari!
Politică

Elena Boruz
05 sept. 2025, 08:18
Nicușor Dan a făcut dezvăluiri despre cum a trăit prima zi din viața de președinte, dar a vorbit și despre întâlnirea pe care a avut-o cu Donald Trump, la summit-ul NATO. 

Președintele României oferit explicații în cadrul unui interviu, joi seara, și a atins de asemenea problematica achiziționării unui avion prezidențial.

Cuprins:

  • Cum a fost pentru Nicușor Dan prima zi ca președinte al României
  • Nicușor Dan, despre achiziționarea unui avion prezidențial: „Este o necesitate”
  • Ce a vorbit Nicușor Dan cu Donald Trump

Cum a fost pentru Nicușor Dan prima zi ca președinte al României

Șeful statului a specificat că, deși un motiv de bucurie faptul că a reușit să ocupe o astfel de funcție importantă, prima zi di mandatul său nu a fost una tocmai norocoasă. Acesta a întâmpinat câteva probleme și a caracterizat acea zi ca fiind „destul de ciudată”.

„A fost o zi destul de ciudată, pentru că a fost, dacă nu mă înșel, a fost și Curtea Constituțională, am venit aici, băiețelul s-a îmbolnăvit, soția mă suna… Să vin sau să nu vin, nu știam ce să fac cu fetița, cine să stea cu ea, după aceea a fost o recepție, a fost destul de bulversant. Pe de altă parte, foarte emoțional, bineînțeles”, a declarat președintele României pentru observator news. 

Nicușor Dan, despre achiziționarea unui avion prezidențial: „Este o necesitate”

De asemenea, în cadrul interviului a fost adusă în discuție și ideea achiziționării unui avion prezidențial, iar președintele a precizat că acest lucru este ,cu adevărat, o necesitate, însă nu momentan.

„Da, dar nu în momentul ăsta. Am fost invitat la discuția care a fost azi la Paris cu Coaliția de Voință, și aveam fie o opțiune comercială, și asta însemna să stau prin aeroport, trei ore zborul, deci cumva 4-5 ore dus, 4-5 ore întors, fie să iau avionul militar cu care circulăm, care nu face 3 ore, face 4 ore, și aș fi pierdut o zi pentru două ore de discuție. Este o necesitate”, a mai spus președintele.

Ce a vorbit Nicușor Dan cu Donald Trump

Despre discuția cu Donald Trump de la summit-ul NATO de la Haga nu a dat prea multe detalii, spunând că nu au discutat prea multe, deoarece erau prezenți și alți lideri europeni. În schimb, Nicușor Dan a dezvăluit că a avut o convorbire telefonică cu președintele american, chiar a doua zi după învestire.

„Acolo nu mi-a spus, pentru că eram toți liderii de state și delegațiile în spate, la o mare masă rotundă și el a dat mâna pe rând cu toți oamenii pe care i-a întâlnit. Doar “bună ziua”, “ce mai faci?”. Am discutat mai mult când am vorbit la telefon, chiar a doua zi după investire, m-a sunat să mă felicite și atunci am discutat 10 minute”, a adăugat Nicușor Dan.

