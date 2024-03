Nicușor Dan, despre Cătălin Cîrstoiu, care a anunțat că se va lupta și el cu mafia imobiliară: Ce se va întâmpla când majoritatea din Consiliu va spune am vrea să votăm PUZ-ul ăsta? O să spună da sau nu? (VIDEO)

Primarul General al Capitalei, , a fost întrebat în emisiunea Bună, România!, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, ce părere are și dacă o consideră o declarație de bună credință, faptul că medicul , candidatul alianței PSD-PNL la Primăria Municipiului București a spus că că se va lupta și el cu mafia imobiliară.

„O să spună da sau nu?”

“Desigur, da … Da, dar ce se va întâmpla când, ipotetic vorbind, majoritatea din Consiliu va spune am vrea să votăm PUZ-ul ăsta?

Adică o să spună da sau nu?”, a spus Nicușor Dan.

„E neproductiv ca primarul și Consiliul să se certe întruna”

Potrivit sondajelor de opinie, la nivelul majorității în Consiliul General, sondajele indică alianța PSD-PNL ca fiind câștigătoare cu peste 50 %.

Primarul General a mai fost întrebat și ce se va întâmpla în cazul în care tot el va câștiga din nou alegerile, dar va avea, probabil, o majoritate care să i se opună, un Consiliu General format din PSD și PNL cu o majoritate confortabilă. Cum va reuși el să spună nu unui astfel de Consiliu?

“În primul rând, eu susțin că acuma de patru partide, trei din Alianța Dreapta Unită – USR, PMP, Forța Dreptei, și REPER și îmi doresc să am o majoritate și această majoritate va începe, evident, cu partidele care mă susțin acum și cu care am avut o relație foarte bună în ultimii ani. Se întâmplă că primarul are și el niște puteri. De exemplu, el, ca ordonator de credite, semnează plățile.

Asta e cea mai mare putere a primarului și din cauza asta, dacă există disponibilitate la dialog și a primarului, și a consilierilor, și cam există, se ajunge la o înțelegere, se ajunge la o negociere în primele săptămâni de mandat și am văzut asta peste tot în țară, în localități, s-au creat majorități în jurul primarului.

E neproductiv ca primarul și Consiliul să se certe întruna, pentru că nu mai apucă să facă lucrurile de care oamenii au nevoie. Uitați-vă ce am făcut noi în acea dezbatere sterilă pe buget de 2-3 săptămâni. Am pierdut energie degeaba”, a mai explicat edilul Capitalei.