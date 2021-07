Nicușor Dan, despre majorarea alocațiilor de hrană din spitale: „Va fi discutată la o rectificare bugetară”

Primarul Nicușor Dan a anunțat că o mărire a alocațiilor de hrană din spitale va fi discutată la o viitoare rectrificare bugetară pozitivă la nivel național. Anunțul vizează spitalele din subordinea ASSMB.

Totodată, primarul general al Capitalei a ținut să reamintească faptul că a preluat primpria cu datorii de 3 miliarde de lei.

„Necesităţile sunt uriaşe şi pe multe direcţii, însă vă aduc aminte că am preluat această instituţie cu datorii curente de 3 miliarde de lei. (…) După o rectificare bugetară pozitivă la nivel naţional, dacă se întâmplă asta, o rectificare bugetară pozitivă, o să putem vorbi de această nevoie, ca şi de multe alte nevoi care sunt în Bucureşti”, a precizat Nicușor Dan, la ședința de luni, potrivit Agerpres.

Edilul a făcut aceste afirmații în contextul în care consilierul general PSD Ancuța Comănici s-a plâns de faptul că proiectul de mărirle a indemnizațiilor de hrană din spitale, propus de social – democrați nu se afla pe ordinea de zi.

„Am făcut solicitare vineri pentru introducerea pe ordinea de zi a şedinţei de astăzi a proiectului privind majorarea alocaţiilor de hrană la cele 19 spitale.

Am depus proiectul încă din luna aprilie, am avut numeroase discuţii, inclusiv cu dumneavoastră, am făcut nenumărate solicitări pentru introducerea proiectului şi în alte şedinţe de Consiliu General, pe ordine suplimentară chiar, am convocat chiar şi o şedinţă extraordinară de îndată pentru acest proiect. (…) Nu mai ajung banii pentru hrana oamenilor bolnavi, vă rugăm să introduceţi pe ordinea de zi acest proiect”, a afirmat consilierul PSD, potrivit sursei citate mai sus.