Nicușor Dan, despre măsurile economice: „Au afectat multă lume din România. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel” / Ce spune despre numirea șefului SIE și motivul pentru care l-a rechemat pe Lazurcă în țară

Ana Maria
15 sept. 2025, 22:22
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. De ce l-a rechemat Nicușor Dan pe Gabriel-Marius Lazurcă, în țară
  2. Ce a spus Nicușor Dan despre viitorul șef SIE
  3. Ce ar fi făcut altfel Nicușor Dan, legat de luarea măsurilor economice

Președintele Nicușor Dan a vorbit, luni, la Antena 3 CNN, despre motivele pentru care l-a rechemat pe Gabriel-Marius Lazurcă în țară, după ce au apărut zvonuri că numele acestuia a fost invocat la șefia SIE.

Lazurcă a fost rechemat din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane.

De ce l-a rechemat Nicușor Dan pe Gabriel-Marius Lazurcă, în țară

Întrebat de ce Gabriel-Marius Lazurcă a fost rechemat în țară, Nicușor Dan a răspuns: „pentru a ocupa o poziție în București”, însă nu a vrut să confirme dacă poziția respectivă se referă la conducerea Serviciului de Informații Externe (SIE).

“Da. Domnul Lazurca e o persoană în care am încredere, pe care o cunosc de multă vreme și consider că poate ajuta dintr-o poziție centrală. Care e acea poziție, o să vedem. Utilitatea lui e mai mare la București decât într-o poziție de ambasador. Am fost colegi și chiar am organizat în anii ăia un fel de seminar de politică pentru românii care studiau acolo.”

„Domnul Marius-Gabriel Lazurcă se recheamă din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Statele Unite Mexicane, precum şi din calitatea de ambasador extraordinar şi plenipotențiar al României în Republica Nicaragua, în Republica El Salvador, în Republica Costa Rica, în Republica Guatemala, în Republica Honduras şi în Belize.

Domnul Marius-Gabriel Lazurcă îşi va încheia misiunea în termen de cel mult 90 de zile de la publicarea prezentului decret”, se arată în documentul pe care Nicușor Dan l-a semnat şi apoi a fost publicat în Monitorul Oficial.

Ce a spus Nicușor Dan despre viitorul șef SIE

Întrebat ce calități ar trebui să aibă șeful SIE, Nicușor Dan a spus:

 „Să fie un om echilibrat, pentru că zona de servicii e foarte complicată, cu multe interese, de multe ori contrare, pe care trebuie să le gestionezi. Să fie cineva care a lucrat de mult timp cu oamenii. Și cineva pentru care să nu existe vreun dubiu cu privire la onestitate.”

Chestionat dacă are o listă scurtă, președintele a spus că da: „Sunt niște discuții cu niște lideri politici, asta pot să vă spun.”, a mai completat președintele.

Ce ar fi făcut altfel Nicușor Dan, legat de luarea măsurilor economice

Totodată, Nicușor Dan a discutat și despre măsurile economice, care îi afectează grav pe români.

Întrebat ce sentiment are în momentul de față cu privire la faptul că și cei care l-au votat suferă enorm de pe urma măsurilor economice, președintele a răspuns:

„Eu sunt recunoscător oamenilor care m-au votat, dar eu încerc să fiu președinte tuturor românilor. Măsurile astea au afectat multă lume din România, trebuie să ne gândim la fiecare dintre ei. Anumite măsuri eu le-aș fi făcut altfel.”

Totodată, Nicușor Dan a fost întrebat și ce anume ar fi făcut altfel:

„Nu vreau să spun, că se poate interpreta că sunt într-o polemică cu Guvernul. Era nevoie să se ia măsuri într-un timp scurt și atunci le iei cum poți, și 2: erau necesare pentru că altfel era și mai rău. Și 3: se vede capătul tunelului, care este 2026. Deci în 2026, în sfârșit, vom stabiliza deficitul, o să intrăm în OCDE și România va fi atractivă pentru firme care să investească, vom extrage gaze din Marea Neagră și vom fi interesanți. În 2028, în sfârșit, terminăm autostrada care leagă Portul Constanța de restul Europei.”

„O altă critică e că pachetul 2 trebuia să fie primul pachet, că îmbuibații din zona statului ar fi trebuit sacrificați primii. E o greșeală asta?”, a mai fost întrebat Nicușor Dan.

„Aici a fost o obligație impusă de calendar, pentru că toate măsurile din pachetul 2, în care unele corectează anumite injustiții sociale, au un impact financiar mai mic decât cele din pachetul 1 și care au afectat, din păcate, multă lume din România. Și atunci, guvernul a fost nevoit să înceapă cu măsura care a redus deficitul în plan bugetar.”, a răspuns președintele României.

