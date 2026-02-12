Președintele Nicușor Dan a oferit joi seară declarații de presă după ce a participat la reuniunea informală a liderilor din cadrul Consiliului European, desfășurată la Castelul Alden-Biesen din Belgia.

El a subliniat importanța temei competitivității pentru viața oamenilor:

„Un cu tema . Sună abstract, dar e vorba de condițiile de viață ale oamenilor, vorbim de salarii și prețurile pe care oamenii le plătesc.”, a spus președintele.

Ce s-a discutat la reuniunea informală: Care sunt prioritățile pentru următoarele întâlniri ale UE

Referitor la următoarele reuniuni, Nicușor Dan a precizat:

„S-au stabilit niște termene pentru întâlniri viitoare, în întâlnirea de azi. După cum știți, o să fie un Consiliu în 18-19 martie și acolo Comisia s-a angajat să vină cu mai multe propuneri legate de stabilirea prețului energiei, una din priorități fiind coborârea prețului energiei.”, a mai adăugat președintele.

Ce este „al 28-lea regim pentru companii”

Nicușor Dan a explicat inițiativa Comisiei Europene de a simplifica înregistrarea companiilor:

„Comisia s-a angajat să vină în aprilie cu o propunere privind al 28-lea regim pentru companii, adică un sistem unic prin care companiile să se poată înregistra oriunde în Europa, și de asemenea cu promisiunea de la toată lumea că această dezbatere se va sfârși la finalul anului 2026.”, a mai precizat Nicușor Dan.

Președintele a anunțat că unul dintre subiectele importante va fi legat de mediu: „În iunie vom avea o dezbatere pe acele certificate pentru emiterea gazului cu efect de seră.”

Ce s-a discutat la reuniunea informală: Cum va fi monitorizată competitivitatea Europei

Fiecare consiliu din acest an va include o sesiune specială pentru a urmări progresul:

„De asemenea, pentru că subiectul e important, s-a stabilit că în fiecare consiliu din acest an o să existe o sesiune de competitivitate în care să vedem progresele.”, a mai precizat președintele.

Nicușor Dan a explicat relația dintre competitivitate și cadrul financiar multianual: „Chestiunea competitivității este strâns legată de dezbaterea cu privire la cadrul financiar multianual, bugetul UE.”

Ce s-a convenit pe partea de competitivitate externă

Referitor la politica economică externă, liderii europeni au stabilit:

„Pe partea de competitivitate externă, aici a existat un acord al tuturor participanților, în sensul că nu dorim o piață protecționistă în Europa. În schimb, ca răspuns la anumite practici neconcurențiale, Europa trebuie să răspundă foarte repede pentru a-și proteja anumite sectoare economice. Reacția Europei n-a fost mereu cea mai rapidă.”, a mai spus Nicușor Dan.

Pe plan intern, birocrația excesivă și costurile pentru conformarea la reguli afectează companiile europene:

„Unul din exemple, banii pe care companiile din Europa îi cheltuie pentru conformarea la diferite reguli, sunt de două ori mai mari decât banii pe care companiile din Europa îi plătesc pentru cercetare-dezvoltare. Și asta bineînțeles că este necompetitiv.”, a mai adăugat șeful statului.

Nicușor Dan a detaliat cum „al 28-lea regim” va ajuta companiile să concureze pe piața europeană: „Asta înseamnă că va exista o metodă prin care la alegere, cineva, oricine care va dori să constituie o companie, să aleagă să constituie o companie într-o țară membră sau să aleagă să constituie o companie pe acest al 28-lea regim și în felul ăsta să aibă o companie care să poată să activeze oriunde în Europa.”

Ce este nevoie pentru a crea „campioni europeni”

Președintele a explicat că firmele mari sunt mai competitive pe plan global și au nevoie de reguli uniforme:

„Deci cum să facem să constituim așa-numiți campioni europeni, adică firme care să aibă relevanță globală și bineînțeles că aici este nevoie pentru ca o astfel de firmă să existe, ea trebuie să aibă un regim legislativ oarecum uniform în țările europene, pentru a putea activa, cumva, pe aceleași reguli, pe o piață mai mare și aici e un efort pe care trebuie să-l facem.”, a mai menționat el.

Ce s-a discutat la reuniunea informală: Cum trebuie pregătită România pentru competitivitate

Digitalizarea infrastructurii și a relației companiilor cu statul este esențială, a mai subliniat președintele:

„O scurtă notă importantă pentru România. Evident că ne dorim ca astfel de companii să activeze în România, dar trebuie să anticipăm că pentru ca lucrul ăsta să se întâmple infrastructura trebuie să fie digitalizată. Trebuie să digitalizăm interacțiunea pe care companiile o au cu diferite instituții ale statului.”

Ce provocări rămân pentru piața unică și energia Europei

Nicușor Dan a menționat că piața unică nu este completă și că prețul energiei este o provocare:

„S-a vorbit de piața unică. Și aici, din nou, în aceeași idee, ca firme să fie mai competitive pentru că se adresează unei piețe mari, s-a vorbit de obiectivul de a termina în sfârșit această piață unică. În momentul acesta, suntem la jumătate, în sensul că nu există o adevărată piață unică a băncii și a capitalurilor, nu există o piață unică pe zona de telecomunicații și nu există o piață unică pe zona de energie, acolo unde suntem direct interesați.

Legat de bugetul UE, discuțiile o să fie întrepătrunse între competitivitate și cum va arăta bugetul pentru 2028-2034. Una din idei a fost că tocmai pentru ca Europa să rămână în această competiție globală e nevoie de stimularea unor domenii care nu pot doar cu bani privați, cum ar fi zona de AI, zona de industriii aerospațiale, cybersecurity.”, a mai precizat președintele.

Ce s-a mai discutat la reuniunea informală

„Mare parte din discuție, despre energie. Pentru că Europa nu este competitivă în mare măsură din cauza faptului că prețul la energie este mult mai mare în Europa decât în Statele Unite sau în China. Aici sunt trei lucruri care s-au discutat, în esență. Comisia s-a obligat să vină până la Consiliul următor cu niște scenarii pe mecanismul de stabilire a prețului, urmând să dezbatem aceste scenarii.

Toată lumea a fost de acord că parte din creșterea de preț vine din speculatorii care operează pe piața de certificate, care nu ar trebui să fie admiși în sistem.

Ultimul lucru, poate cel mai important, cu o oarecare reținere din partea unor țări care produc energie ieftină, în special din regenerabile, se conturează o majoritate care își dorește ca Europa să investească într-o adevărată rețea de energie electrică astfel încât să avem o piață unică și un preț uniform la energia electrică.”, a mai menționat șeful statului.