Nicușor Dan, despre sondajul care stă la baza candidaturii sale: „Categoric, Călin Georgescu intră în turul doi, cu peste 40%. Lupta pentru turul doi este între Crin Antonescu și mine”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a oferit marți detalii, într-o intervenție pentru B1 TV, despre sondajul d eopinie care stă la baza deciziei sale de a candida la alegerile prezidențiale. Acesta a precizat că dacă gradul de încredere erau unul scăzut nu s-ar fi aruncat în cursa prezidențială:

“Am anunțat candidatura. Înainte de a-mi lansa candidatura am făcut un sondaj. Sondajul mi-a spus gradul de încredere a românilor în persoana mea. Dacă acest grad de încredere ar fi fost mai mic nu aș fi candidat. Trebuie să precizez că este un sondaj făcut în decembrie. Deci a trecut mai bine de o lună de atunci, și de asemenea, e un sondaj în care nu am luat în calcul decât candidatura lui Călin Georgescu, nu am făcut ce s-ar întâmpla dacă s-ar retrage Călin Georgescu. Pe configurația pe care am sondat-o noi atunci categoric Călin Georgescu intră în turul doi, cu peste 40%. Lupta pentru turul doi este între Crin Antonescu și mine.

Călin Georgescu are un avantaj în momentul ăsta. Dar bineînțeles e o campanie care urmază să o facem”.

Nicușor Dan a oferit detalii și cu privire la stadiul pregătirilor sale pentru campanie:

“Am lansat aseară site-ul de campanie. Site-ul are trei secțiuni, una este pentru donații, pentru că eu fiind independent nu am bani din subvenție cum au partidele politice, o secțiune care este pentru voluntari, pentru că această campanie va fi foarte, foarte mult despre voluntari, despre mesajele pe care ei le transmit pe rețelele sociale, o secțiune pentru strângerea de semnături care este un formular care poate fi descărcat și trimis la o adresă care este indicată de asemenea. Da, am început să strângem semnături, până pe 15 martie trebuie să le strângem pe cele 200.000”.