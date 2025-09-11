Nicușor Dan, detalii despre vizita sa în SUA: „Asta înseamnă diplomație”

Președintele a discutat în cadrul unui interviu exclusiv pentru B1 TV, realizat de Ioana Constantin, realizatoarea emisiunii “Politica zilei”, și despre sa în SUA. Nicușor Dan a subliniat că relațiile cu America sunt în „coordonate bune”, iar vizita este anticipată a avea loc, cel mai probabil, la începutul anului viitor.

Ce a spus Nicușor Dan despre vizita sa în SUA

Șeful statului speră ca vizita să fie „foarte consistentă” și să abordeze două domenii cheie:

Securitate: Consolidarea aspectelor de securitate.

Economie: Îmbunătățirea relațiilor economice.

“Relațiile cu America sunt în coordonate bune. Doresc ca atunci când va fi, poate începutul anului viitor, ea să fie foarte consistentă și pe partea de securitate, și pe partea economică, pentru că asta înseamnă diplomație, să consolidezi astfel încât să rezolvi sau să îmbunătățești cele mai importante două chestiuni: securitate, și economie, care se traduce în viața oamenilor”, a spus președintele României.

Ce mesaj a transmis Nicușor Dan românilor din diaspora

Nicușor Dan a discutat și despre românii din diaspora.

“Pentru românii din diaspora, din nou, știți că am avut o întâlnire cu ambasadorii români și am spus acolo că noi nu avem niciun studiu care să înțeleagă sistematic problemele lor și nicio strategie. Asta urmează și preocuparea mea pentru ca interacțiunea între ei și statul român să se îmbunătățească consistent”.

Ce spunea Nicușor Dan, înainte de prezidențiale, despre măsurile pe care le va lua pentru românii din diaspora

Reamintim că, în luna mai, înaintea alegerilor prezidențiale, , pe atunci candidat independent la alegerile prezidențiale, a fost întrebat la dezbaterea prezidențială organizată de , ce măsuri va lua pentru românii din diaspora.

“Cunosc foarte bine problemele românilor din diaspora. Au plecat mulți de nedreptate și pentru că nu aveau condiții economice pentru famillile lor. (…) Eu cred că este nevoie pentru problema asta de un oficiu care să-i ajute și să vadă problemele sistematice cu care se confruntă astfel încât să profităm de experiența lor – de la mici meseriași la oameni care au făcut afaceri consistente. Mai există problema consulară, problema predării în limba română și faptul că se simt abandonați de statul român.”, a spus candidatul la prezidențiale, potrivit .

Tot atunci, Nicușor Dan a fost întrebat dacă există locuri de muncă pentru 600.000 de români care vor să se întoarcă.

“Pe piața forța de muncă, suntem la 100-150.000 de locuri de muncă pe care le compensăm cu muncitori din țări asiatice. Am discutat cu reprezentanții industriei agroalimentare, mi-au spus că pe creșterea vacilor mulți din fermieri care sunt noi sunt veniți din diaspora și cu capitalul strâns au investit în asta. Dacă vorbim de 600.000 de oameni, putem să ne gândim fiecare la agricultură, ca în multe alte domenii statul nu a dus schemele de stipulare economică până la capăt. Răspunsul este da, pe diferite zone economice pe care statul să le ajute și dacă scoate obstacolele economice din care oamenii ăștia vor să investească zilnic”, a spus atunci Nicușor Dan.

Ce le-a transmis Nicușor Dan românilor din diaspora, după primul tur al prezidențialelor

De asemenea, Nicușor Dan a mulțumit în luna mai, într-o intervenție pentru emisiunea Politica zilei, cu Ioana Constantin, românilor din diaspora pentru că datorită votului lor a reușit să intre în turul doi al prezidențialelor:

“Vreau să le mulțumesc, pentru că prin votul lor eu am intrat în turul doi. Sper ca în zilele astea, în săptămâna de campanie care a rămas să îi conving că și eu sunt pentru o schimbare, pentru o schimbare fundamentală. Sunt mai mult decât a striga: e corupție, e corupție! Chiar m-am luptat, am fost în instanță de sute de ori în dosare pentru a apăra legalitatea și a mă lupta cu practici incorecte ale administrației centrale și locale. Da, aveți dreptate, trebuie o schimbare dar să ne uităm care este schimbarea: o schimbare care să ne ducă în haos cu oameni care pretind că sunt noi dar de fapt dacă ne uităm mai bine vedem oamni care au făcut acte de corupție, chiar cu sistemul pe care îl critică sau o schimbare care să se facă cu legea în mână, cu justiție, cu proceduri corecte de a duce oameni noi în administrația publică. Asta e diferența!”, a spus actualul președinte.

“Oamenii fac ce vor cu viața lor, trebuie să respectăm asta! Unii spun: nu vreau să lucrez în România, dar aș vrea să mă întorc la pensie pentru că e țara mea. Dar că să mă întorc la pensie aș vrea să am garanția că găsesc spitalul bun aproape de casă. Pentru o categorie de oameni din diaspora este principala preocupare și este sarcina noastră să facem rețeaua de sănătate așa cum trebuie, să fie comparabilă cu ce găsesc acolo. Sunt copii care au plecat cu părinții lor la 7 ani, la 12 ani și care au o nostalgie a României și care ar vrea să se întoarcă. Pur și simplu noi trebuie să obținem, dincolo de chestiuni concrete care sunt serviciile consulare, care scârțâie, să predăm sistematic limba română pentru copii celor care vor să și-i dea la limba română. Dar în esență noi trebuie să facem România aia comparabilă cu țări în care ei lucrează. Ei ne fac cinste acolo unde sunt. Noi trebuie să facem România în care ei să simptă că e cam la fel economic și în plus că sunt acasă”, a mai adăugat înainte de turul 2 actualul președinte al României.