B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Nicușor Dan este deranjat de zgomotul din Coaliție. Critici pentru liderii partidelor de la guvernare (VIDEO)

Nicușor Dan este deranjat de zgomotul din Coaliție. Critici pentru liderii partidelor de la guvernare (VIDEO)

Adrian A
18 dec. 2025, 11:30
Nicușor Dan este deranjat de zgomotul din Coaliție. Critici pentru liderii partidelor de la guvernare (VIDEO)
Preşedintele Nicuşor Dan. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Ce le transmite Nicușor Dan liderilor partidelor de la guvernare
  2. Ilie Bolojan e pesimist

Nicușor Dan vrea liniște la guvernare. Președintele i-a certat pe liderii coaliției că fac prea mult zgomot.

Ce le transmite Nicușor Dan liderilor partidelor de la guvernare

Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord pe reforma în administrație și pe creșterea salariului minim, ceea ce ar însemna că coaliția de guvernare funcționează. Însă președintele Nicușor Dan e deranjat de certurile dintre liderii partidelor.

”Nu este totul blocat. A existat un acord pe impozitul pe cifra de afaceri și pe salariul minim. Această coaliție funcționează la nivel executiv, legislativ. Ar trebui să existe mai puțin zgomot în atacurile dintre partide, dar ceea ce contează este că, pe partea administrativ-legislativă, lucrurile funcționează.”, spune Nicușor Dan.

Ilie Bolojan e pesimist

Declarațiile lui Nicușor Dan vin după ce chiar premierul Ilie Bolojan a afirmat că tensiunile din coaliție escaladează, iar ruperea înțelegerii nu poate fi evitată. Mai devreme sau mai târziu, coaliția se va strica, spune Bolojan.

„Din aceste dispute din Coaliție nu câstigă niciun partid. Când ești pe o funcție de genul ăsta e important sa faci și mai puțin să declari. Sigur, trebuie să faci și declarații dar presupune sa creeze relații umane de natură a funcționa lucrurile. Nu ajută nici ca randamente – și am încercat în aceasta perioada – vă rog să vă gândiți câte critici primesc eu.

Avem două posibilități. Să resetam lucrurile în Coaliție se le reașezăm să vedem ce a mers bine prost și sa mergem mai departe – ipoteza o consider fezabilă dacă suntem responsabili. A doua, să continuăm așa. Azi o moțiune împotriva unui ministru mâine altă moțiune. Poimâine un partid un ministru celuilalt partid în Parlament.

Apar invective si degradarea lucrurilor va continua. Lucrurile vor degenera, devine o problemă de timp, va fi greu că această coaliție să mai funcționeze. Nu e bine pentru România nici pentru partide. Dar nu depinde doar de mine. Am făcut tot posibil, din punct de vedere uman, să evit conflictele. Am preluat critici uneori nemeritate.”,  a declarat premierul Ilie Bolojan.

Tags:
Citește și...
Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
Politică
Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu
Politică
Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu
USR: Radu Miruță preia Ministerul Apărării. Cine îl va înlocui la Ministerul Economiei (VIDEO)
Politică
USR: Radu Miruță preia Ministerul Apărării. Cine îl va înlocui la Ministerul Economiei (VIDEO)
Președintele României participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles
Politică
Președintele României participă la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles
Florin Cîțu îl contrazice pe Bolojan. Majorarea taxelor și impozitelor locale nu este în PNRR: „Este o decizie politică”
Politică
Florin Cîțu îl contrazice pe Bolojan. Majorarea taxelor și impozitelor locale nu este în PNRR: „Este o decizie politică”
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
Politică
Lovitură pentru Călin Georgescu. Decizia judecătorilor este definitivă în cazul său
Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
Politică
Coaliția a ajuns la un acord: Ce au decis liderii PSD–PNL–USR–UDMR în legătură cu reforma administrativă, salariul minim, subvenția pentru partide și veniturile parlamentarilor
Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Guvernul a scos 2,4 miliarde din Fondul de rezervă pentru programul Anghel Saligny
Politică
Ilie Bolojan o ia pe urmele lui Ciolacu. Guvernul a scos 2,4 miliarde din Fondul de rezervă pentru programul Anghel Saligny
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles, la Londra. Ce mesaj a transmis președintele României
Politică
Nicușor Dan s-a întâlnit cu Regele Charles, la Londra. Ce mesaj a transmis președintele României
Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale
Politică
Nicușor Dan îl învață pe Bolojan cum să facă reformă. Președintele dezaprobă tăierile salariale
Ultima oră
11:55 - Cât costă să petreci de Crăciun și Revelion la hotelul lui Gică Hagi. Prețurile sunt uriașe
11:51 - Guvernul „mărește” masa elevilor cu 1,5 lei pe zi. Cât valorează, de fapt, sprijinul promis copiilor
11:43 - ANAF a dat amenzi de aproape 18 milioane de lei în hipermarketuri. Care au fost principalele nereguli constatate
11:13 - Bogdan Matei a demisionat de la șefia Agenției Naționale pentru Sport. Motivul invocat
11:04 - Acuzații grave la vârful Justiției. Șefa Curții de Apel București lansează acuzații grave de presiuni în Justiție: „Mi-a spus ce soluție trebuie să dau!”
10:52 - Rudele unui primar din Bihor ar fi primit despăgubiri după inundații, deși nu au fost afectate de viituri. Reacția lui în timpul descinderilor: „Au venit colindătorii”
10:35 - Percheziții în Ilfov. Patru tone de articole pirotehnice au fost descoperite la imobilele unui bărbat
10:13 - O femeie care luptă de 4 ani să afle de ce i-a murit fiica a aflat că Parchetul a pierdut dosarul / UPDATE: Dosarul, găsit ”miraculos” după apariția cazului în presă
10:08 - Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu
10:05 - Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi