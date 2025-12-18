Nicușor Dan este deranjat de zgomotul din Coaliție. Critici pentru liderii partidelor de la guvernare (VIDEO)

Nicușor Dan vrea liniște la guvernare. Președintele i-a certat pe liderii coaliției că fac prea mult zgomot.

Ce le transmite Nicușor Dan liderilor partidelor de la guvernare

Liderii coaliției de guvernare au ajuns la un acord pe reforma în administrație și pe creșterea salariului minim, ceea ce ar însemna că coaliția de guvernare funcționează. Însă președintele Nicușor Dan e deranjat de certurile dintre liderii partidelor.

”Nu este totul blocat. A existat un acord pe impozitul pe cifra de afaceri și pe salariul minim. Această coaliție funcționează la nivel executiv, legislativ. Ar trebui să existe mai puțin zgomot în atacurile dintre partide, dar ceea ce contează este că, pe partea administrativ-legislativă, lucrurile funcționează.”, spune .

Ilie Bolojan e pesimist

Declarațiile lui Nicușor Dan vin după ce chiar premierul Ilie Bolojan a afirmat că tensiunile din coaliție escaladează, iar ruperea înțelegerii nu poate fi evitată. Mai devreme sau mai târziu, coaliția se va strica, spune Bolojan.

„Din aceste dispute din Coaliție nu câstigă niciun partid. Când ești pe o funcție de genul ăsta e important sa faci și mai puțin să declari. Sigur, trebuie să faci și declarații dar presupune sa creeze relații umane de natură a funcționa lucrurile. Nu ajută nici ca randamente – și am încercat în aceasta perioada – vă rog să vă gândiți câte critici primesc eu.

Avem două posibilități. Să resetam lucrurile în Coaliție se le reașezăm să vedem ce a mers bine prost și sa mergem mai departe – ipoteza o consider fezabilă dacă suntem responsabili. A doua, să continuăm așa. Azi o moțiune împotriva unui ministru mâine altă moțiune. Poimâine un partid un ministru celuilalt partid în Parlament.

Apar invective si degradarea lucrurilor va continua. Lucrurile vor degenera, devine o problemă de timp, va fi greu că această coaliție să mai funcționeze. Nu e bine pentru România nici pentru partide. Dar nu depinde doar de mine. Am făcut tot posibil, din punct de vedere uman, să evit conflictele. Am preluat critici uneori nemeritate.”, a declarat premierul