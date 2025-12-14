B1 Inregistrari!
Promisiune electorală și realitate guvernamentală. Cum justifică președintele majorarea TVA

Iulia Petcu
14 dec. 2025, 11:10
Cuprins
  1. De ce susține președintele că deficitul putea fi redus fără creșterea TVA
  2. Cum a devenit menținerea TVA o condiție explicită la formarea Guvernului
  3. De ce a refuzat președintele să provoace un conflict politic

Președintele României a explicat public motivele pentru care majorarea TVA a devenit inevitabilă, deși promisese menținerea cotei de 19% în campania electorală. Șeful statului a vorbit despre negocierile cu Guvernul, limitele atribuțiilor sale și decizia de a evita o criză politică într-un context economic complicat.

De ce susține președintele că deficitul putea fi redus fără creșterea TVA

Întrebat despre schimbarea de direcție fiscală, președintele a susținut că existau soluții alternative pentru reducerea deficitului bugetar, fără a apela la majorarea TVA, cu impact direct asupra populației. El a explicat că, în perioada dintre preluarea mandatului și numirea Guvernului, a avut consultări extinse cu instituții-cheie ale statului.

„Eu cred că pe chestiunile mari există bună credință de la fiecare din partidele și implicit de la liderii partidelor care sunt implicați în această coaliție. Când am făcut promisiunea și când am numit primul-ministru, vă aduceți aminte că a fost cam o lună între preluarea mandatului și numirea guvernului, în acea lună am discutat cu foarte multă lume din structurile statului, de la Ministerul Finanțelor, din diferite locuri unde se cheltuiau banii, de la ministerul fondurilor, și am venit cu o schemă, o structură de buget național cu niște măsuri care, în opinia mea, puteau reduce deficitul fără să fie crescut TVA-ul, pentru că creșterea TVA însemna creșterea de prețuri și scăderea cu cam 10% a puterii de cumpărare a românilor, ceea ce este foarte important”, a spus președintele Nicușor Dan.

Cum a devenit menținerea TVA o condiție explicită la formarea Guvernului

Președintele a subliniat că menținerea cotei TVA a fost o cerință clară în momentul negocierilor pentru formarea Executivului, chiar dacă aceasta nu reprezintă o atribuție constituțională directă. El a explicat că a mizat pe dialog și pe asumarea politică a partidelor din coaliție.

„Asta a fost condiția pentru că am fost întrebat atunci cum pot impune acest lucru, deși nu este o atribuție executivă, și am spus impunând guvernului, și asta am făcut la formarea guvernului, condiția mea a fost să nu crească TVA-ul. O săptămână sau zece zile mai târziu, guvernul a spus că nu se poate altfel.” a adăugat Dan.

În acest context, șeful statului a arătat că revenirea Executivului asupra angajamentului inițial a avut loc într-un moment economic dificil, care limita opțiunile politice.

De ce a refuzat președintele să provoace un conflict politic

Explicațiile președintelui au vizat și decizia de a nu declanșa o criză politică, deși Guvernul a ales majorarea TVA la 21%. El a susținut că stabilitatea politică a fost prioritară, iar responsabilitatea finală aparține tuturor actorilor implicați.

„În condițiile în care era România atunci, nu puteam să fac un scandal din asta. Pe scurt, asta a fost. Eu cred că fiecare dintre partide și liderii partidelor lucrează cu bună credință, iar oamenii ne vor evalua pe toți.” a explicat președintele, potrivit Ziare.com.

Într-o declarație similară, președintele a reiterat ideea responsabilității colective și a evaluării publice a deciziilor politice. „Cred că fiecare partid şi liderii partidelor lucrează cu bună-credinţă”, a declarat Nicuşor Dan, subliniind că deciziile fiscale vor fi judecate în timp de cetățeni.

