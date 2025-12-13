Nicușor Dan respinge zvonurile răspândite, în special referitoare la un aranjament cu pentru alegerile la . Acestei scenarii au apărut, mai ales, după finalizarea campaniei electorale și câștigarea alegerilor de către Ciprian Ciucu (PNL).

Nicuşor Dan respinge zvonurile

a fost întrebat, într-o emisiune televizată, la Kanal D, dacă a avut un aranjament cu PSD pentru alegerile la Primăria Generală. Aceste zvonuri au apărut după încheierea campaniei electorale finalizate cu victoria lui Ciprian Ciucu. Nicușor Dan susţine că nu a fost nici un blat cu PSD în campania electorală.

El a precizat că i-ar fi uşor să critice PSD de dimineaţă până seara, dar că trebuie să fie corect şi echidistant faţă de formaţiunile din coaliţia de guvernare. Lipsa unei atitudini belicoase față de social-democrați i-a fost reproșată șefului statului, de anturajul lui Ilie Bolojan.

„Nicidecum nu a fost blat. (…) Suntem în momentul ăsta într-o altă situaţie în care am fost în urmă cu doi sau cinci ani. Pentru mine ar fi simplu să mă uit. Cine m-a votat? 21 la sută dintre români. Ce vor ei? Să le aduc aminte, printre altele, cât de rău e PSD. De dimineaţă până seara să spun PSD, PSD, PSD a făcut asta sau asta. Şi îmi întăresc legătura cu publicul care m-a votat. Dar nu suntem acolo. Sunt în poziţia de preşedinte”, a afirmat Nicuşor Dan.

Președintele caută să păstreze echilibrul

Nocușor Dan a spus că România are nişte oportunităţi şi vulnerabilităţi astfel că are nevoie de o . În opinia sa, orice dispută care fragilizează poziția guvernului și a coaliției pro-europene trebuie evitată. Iar pentru aceasta, el, șeful statului trebuie să adopte o poziție echilibrată și echidistantă

„În această guvernare sunt PNL, USR, UDMR şi PSD. Trebuie să fiu corect şi echidistant faţă de fiecare dintre partidele din această coaliţie care şi-a asumat guvernarea într-un moment dificil. Ăsta este raportul meu cu PSD. Nici eu, nici ei nu am uitat ce ne spuneam unii altora. Dar suntem oameni maturi şi putem avea un dialog”, a afirmat Nicuşor Dan.

Acest lucru pare să nu-l înțeleagă nici fostul său consilier Ludovic Orban. El s-a declarat deranjat de poziția președintelui, de mediator între partidele din coaliție. Drept urmare, depășindu-și atribuțiile și linia politică stabilită de șeful statului a început să-i critice pe social-democrați. Ceea ce i-a adus concedierea de la Administrația Prezidențială.

Nicușor Dan refuză să spună pe cine a votat

Preşedintele a refuzat să dezvăluie care a fost candidatul pentru care a votat la alegerile pentru Primăria Generală. Șeful statului a spus că a votat cu candidatul pe care l-a considerat cel mai potrivit să-i ducă proiectele mai departe.

„Nu o să pot să spun asta, pot să spun că e un oraş pe care îl cunosc bine şi mai ales administraţia şi tentaţiile din jurul administraţiei le ştiu bine. Cu votul meu, am pus ştampila pe cine am crezut eu că duce mai departe… În politică e o singură regulă: oamenii au dreptate. A fost un proces, am şi glumit cu jurnaliştii, am spus că de mult nu am mai votat pe altcineva la Primăria Capitalei, pentru că tot candidez la poziţia asta din 2012”, a declarat Nicuşor Dan, la Kanal D, într-o emisiune difuzată sâmbătă seară.

Speculațiile despre votul dat de președinte au fost lansate de Ciprian Ciucu, candidatul PNL, imediat după ce a câștigat alegerile. Acesta a susținut, în fața jurnaliștilor că are informații conform cărora, președintele ar fi votat cu Ana Ciceală, candidata SENS. Ulterior, Ciucu a recunoscut că nu a spus adevărul despre acest lucru – că „a greșit”.