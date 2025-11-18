B1 Inregistrari!
Politică » Nicușor Dan îl dă afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial

Adrian A
18 nov. 2025, 11:01
Ludovic Orban își termină brusc cariera de consilier prezidențial. Potrivit unor surse politice, Nicușor Dan îl dă afară.

Cu ce l-a enervat Ludovic Orban pe Nicușor Dan

Potrivit surselor, președintele Nicușor Dan s-a supărat pe Ludovic Orban după declarațiile acestuia potrivit cărora Cătălin Drulă s-ar folosi de imaginea șefului statului în campania pentru Primăria Capitalei. Așa că a decis să renunțe la serviciile lui Orban.

Ce a zis Orban despre Cătălin Drulă

Ludovic Orban a declarat că USR și Cătălin Drulă abuzează de imaginea șefului statului în campania pentru Primăria Capitalei.

„Președintele a fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul lui de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare a lui Cătălin Drulă. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan.”, a afirmat Ludovic Orban.

știre în curs de actualizare

