Nicușor Dan îl dă afară pe Ludovic Orban. Ce îi reproșează consilierului prezidențial

Ludovic Orban își termină brusc cariera de consilier prezidențial. Potrivit unor surse politice, Nicușor Dan îl dă afară.

Cu ce l-a enervat Ludovic Orban pe Nicușor Dan

Potrivit surselor, președintele Nicușor Dan s-a supărat pe Ludovic Orban după declarațiile acestuia potrivit cărora Cătălin Drulă s-ar folosi de imaginea șefului statului în campania pentru Primăria Capitalei. Așa că a decis să renunțe la serviciile lui Orban.

Ce a zis Orban despre Cătălin Drulă

Ludovic Orban a declarat că USR și Cătălin Drulă abuzează de imaginea șefului statului în campania pentru Primăria Capitalei.

„Președintele a fost întrebat la conferinţa de presă din această săptămână şi a explicat punctul lui de vedere. A fost prezent la evenimentul de lansare a lui Cătălin Drulă. Asta nu înseamnă că e implicat în campanie. Sigur că cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui, până la urmă o să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan prin faptul că abuzează efectiv de imaginea lui Nicuşor Dan.”, a afirmat Ludovic Orban.

știre în curs de actualizare