Președintele Nicușor Dan a dat o serie de explicații referitoare la decizia CSAT care a dus la anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. El a explicat când vor fi desecretizate documentele ședinței.

Ședinţa reprezintă doar „o pietricică din tot ansamblul” care a dus la anularea alegerilor prezidenţiale de anul trecut. Președintele Nicușor Dan a explicat când vor fi desecretizate documentele întocmite în cadrul acelei ședințe. El s spus că este foarte important ca să dovedească existenţa unei interferenţe ruse în alegerile prezidenţiale din 2024.

„Este foarte important (să fie dovedită interferenţa rusă în alegeri – n.r.), pentru că este vorba de încrederea oamenilor în stat. Mulţi dintre români în prezent cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal pentru că o elită conducătoare nu a vrut să predea puterea cui ar fi putut să câştige”, a declarat Nicuşor Dan, într-o emisiune difuzată sâmbătă seara la Kanal D.

Președintele a precizat că oamenii trebuie să aibă la dispoziție toate elementele despre decizia și despre motivele care au dus la . El a precizat că oficialii mai multor state au confirmat interferența rusă în Europa. Iar această interferență s-a manifestat și la alegerile din România.

„Oamenilor trebuie să le dăm toate elementele. Am reuşit în mare măsură pe plan extern să explicăm. Au fost multe alte state care au spus că a existat o influenţă rusă în Europa care s-a manifestat în alegerile din România”, a precizat șeful statului.

Președintele Nicușor Dan consideră că este important atât pentru români, cât și pentru partenerii externi să fie închis capitolul legat de anularea alegerilor. În acest sens, autoritățile române vor trebui să vină cu un raport complet despre ceea ce s-a întâmplat. Aecest lucru, estimează Nicușor Dan se va întâmpla în termen de două – trei luni.

„Probabil că în două-trei luni vom fi pregătiţi să ieşim cu un raport. Se tot vorbeşte de acea descretizare, da, se va întâmpla şi asta, dar ea este o pietricică în tot ansamblul”, a spus preşedintele.

Șeful statului a mai spus că România este supusă unor atacuri cibernetice dar și unor campanii de dezinformare. El susține că acestea sunt parte a unui dus de Rusia.

„Am avut şi câteva încercări de sabotaj, toate împreună fac o imagine a unei campanii, aşa-numitul război hibrid pe care Rusia îl desfăşoară împotriva României. Sarcina noastră este nu numai să ieşim cu un raport, ci să ieşim cu un raport care să convingă oamenii că într-adevăr asta s-a întâmplat”, a adăugat Nicuşor Dan.

Șeful statului a acordat un interviu publicației franceze Le Monde, în care a vorbit despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Președintele Nicușor Dan a afirmat că lucrează la un raport care va include toate informațiile relevante despre faptele din acea perioadă. El a estimat că acest document va oferi o imagine clară asupra evenimentelor care au condus la această decizie.

El se așteaptă ca raportul să clarifice multe dintre întrebările ridicate de cetățeni, contribuind la o mai bună înțelegere a situației și la asigurarea transparenței procesului electoral din România.

Una dintre cele mai alarmante dezvăluiri făcute de Nicușor Dan este existența unor informații care sugerează o influență rusă în procesul electoral. El a menționat că există suficiente dovezi care, odată centralizate, pot demonstra implicarea unor entități ruse în .