Nicușor Dan, interviu pentru B1 TV: „Au fost mult mai mulți oameni care au fost convinși că România merită o direcție europeană” / Mesaj pentru susținătorii lui George Simion

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, Nicușor Dan, a oferit duminică un interviu realizatorilor emisiunii “Bună, România”, Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, la scurt timp după publicarea exit-poll-urilor care îl indică învingător în cursa prezidențială.

Nicușor Dan a precizat că cel mai dificil de gestionat în campania electorală a fost conținutul fals care s-a răspândit pe rețelele de socializare:

“A fost spațiul informatic care a fost invadat de lucruri care au fost total false și pe care nu am avut control să le combatem.

Noi trebuie să avem o dezbatere care este rolul CNA-ului, până unde este liberatea de exprimare, până unde dacă este o dezinformare ea trebuie cenzurată, care este rolul rețelelor sociale, dacă există un arbitru pe rețelele sociale sau nu. Sunt niște chestiuni pe care și le pune toată Europa în momentul acesta”.

Nicușor Dan a mai spus că susținătorii lui George Simion sunt români nemulțumiți de modul în care a funcționat statul român și că pentru obținerea încrederii lor, instituțiile trebuie reformate:

“Cred că acest lucru este fundamental despre alegerile astea, faptul că nu am câștigat eu, a câștigat un grup mare de oameni care au ieșit să exprime o idee. Am avut și o dezbatere, am avut fiecare dintre noi diferite mesaje, dar lupta au dat-o zeci de mii de oameni care au ieșit să își exprime punctul de vedere pe rețelele sociale și a fost absolut impresioant.

Eu dintotdeauna am fost foarte politicos cu cei care mă votează. Acest respect o să rămână, însă pentru a-i convinge, noi chiar trebuie să schimbăm statul român. Ei mă înjură pe mine cum înjură reprezentanții partidelor politice pentru că sunt revoltați de modul în care a funcționat statul român. Trebuie să schimbăm modul în care a funcționat statul român astfel încât să le recâștigăm încrederea”.

Nicușor Dan a refuzat să îi transmită un mesaj contracandidatului său, George Simion:

“Încerc să vorbesc cu susținătorii lui. El este un om politic, a făcut o campanie, cum a considerat de cuviință, a fost foarte multă violență în campania lui, eu încerc să vorbesc cu susținătorii lui.

Au fost mult mai mulți oameni care au fost convinși că România merită o direcție europeană”.