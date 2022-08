Nicușor Dan, întrebat de susținerea PNL – USR – PMP pentru un nou mandat: În ipoteza în care o să fie o luptă stânga – dreapta, eu cred că e un scenariu foarte realist. Nu îmi fac niciun fel de calcul pentru 2024 (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, consideră că o susținere din partea PNL, USR și PMP pentru un nou mandat în fruntea municipalității ar fi „un scenariu foarte realist” în ipoteza în care va există „o luptă stânga – dreapta” la alegerile locale din 2024.

„Eu vă spun sincer că nu îmi fac niciun fel de calcul pentru 2024”, a spus edilul, luni seară, pe B1 TV, la Actualitatea cu Tudor Mușat.

Nicușor Dan, pe B1 TV: „Nu îmi fac niciun fel de calcul pentru 2024”

Întrebat cu ce fel de susținere rămâne în contextul declarațiilor făcute de fostul primar Gabriela Firea, care a spus că între PNL și PSD există pentru susținerea sa la Primăria Capitalei, Nicușor Dan a afirmat: „Preocuparea mea este ca în acești doi ani și jumătate care mi-au rămas să fac cât mai multe din lucrurile pe care m-am angajat să le fac pentru bucureșteni (…). În administrația publică, lucrurile durează, faci azi proiectul și îl vezi peste trei-patru ani”.

„Mai este un lucru important, cred că ceea ce am făcut eu în administrarea Bucureștiului a fost să trasez acele linii mari, strategice, pe care să mergem în continuare, fie că vorbim de semaforizare, fie că vorbim de transportul public, fie că vorbim de metrou de suprafață, fie că vorbim de radialele până în autostrada de centură, deci sunt lucruri mari, nu hai să mai punem un semafor aici și un semafor aici. Rezultatul acestor planuri mari se văd în ani”, a adăugat actualul primar general.

„Mai vreau să spun un lucru, că am o colaborare bună cu PNL – USR – PMP, care mă susțin în primărie. Chiar azi am avut o ședință de Consiliu în care am avut voturile lor pe proiectele pe care le-am avut și pe care am vorbit un pic”, a mai spus el.

Întrebat dacă mai poate exista o susținere comună din partea lor, Nicușor Dan a răspuns: „În ipoteza în care o să fie o luptă stânga – dreapta, eu cred că e un scenariu foarte realist, dar e așa de mult timp până acolo și se vor schimba așa de multe lucruri, o să vină o criză economică peste noi, eu vă spun sincer că nu îmi fac niciun fel de calcul pentru 2024. Vreau să mă concentrez pe ce fac aici, în administrație”.