Nicușor Dan, la conferința Forței Dreptei: Este datoria fiecăruia dintre noi să luptăm pentru ca următorii patru ani din viața României să nu încapă din nou pe mâna PSD. Sunt optimist pentru succesul dreptei în alegerile din 2024 (VIDEO)

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a participat sâmbătă la o conferință a partidului Forța Dreptei și s-a arătat „optimist pentru succesul dreptei în alegerile care urmează în 2024”.

Nicușor Dan: Drepta înseamnă respectarea regulilor, înseamnă un parteneriat real cu mediul privat

„Asta este istoria noastră de 30 de ani, o confruntare între dreapta și PSD. Ce înseamnă dreapta? Dreapta înseamnă responsabilitate. Dreapta înseamnă, de exemplu, să cheltuiești și să promiți bani pe care îi ai, nu bani pe care nu îi ai, și a fost dificil pentru noi la început să reparăm gaura financiară în care ne-a lăsat administrația PSD”, a declarat Nicușor Dan, sâmbătă, la București, în cadrul conferinței naționale „Forța de a reuși”.

„Dreapta înseamnă respectarea regulilor, de la ordine publică, la urbanism, la parcare. Dreapta înseamnă un parteneriat real cu mediul privat. Ce am făcut noi a fost să mergem în sfârșit către mediul privat, desființând acele companii municipale care parazitaseră o relație corectă în administrația publică. Dreapta înseamnă respect pentru trecut, nu venim de nicăieri și nu începe lumea cu noi”, a continuat Nicușor Dan.

„În perspectiva unui an electoral foarte intens, cred că este datoria fiecăruia dintre noi să luptăm pentru ca următorii patru ani din viața României să nu încapă din nou pe mâna PSD – și acesta e motivul pentru care am venit cu mare bucurie la întâlnirea dumneavoastră, acesta e motivul pentru care voi merge cu mare bucurie la întâlnirile altor partide de dreapta. Sunt foarte optimist că, așa cum, printr-o mișcare foarte dificilă la momentul acela, dar corectă, între partidele de dreapta, am avut succesul din 2020 în București, sunt optimist pentru succesul dreptei în alegerile care urmează în 2024”, a mai spus primarul general.