Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)

Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)

Adrian A
28 oct. 2025, 18:19
Nicușor Dan, Moscova și anularea alegerilor. Cine e în spatele lui Georgescu (VIDEO)
Sursa foto: Facebook / @Mihai Bendeac
Cuprins
  1. Firele cu care Moscova l-a ridicat pe Georgescu
  2. Ce nu știm despre campania suveranistului

Președintele Nicușor Dan a oferit noi date cu privire la anularea alegerilor de anul trecut. Șeful statului spune că sunt dovezi clare că ițele din spatele lui Georgescu duc la Moscova.

Firele cu care Moscova l-a ridicat pe Georgescu

„Știm că pentru o parte din fire, fie pe conturi false, fie pe agenții de publicitate care au plătit pentru publicitate online, care au plătit, avem dovada că ele se duc în Rusia. Știm că o parte dintre ele se duc la Kremlin, da. Știm mai mult. Adică e mult mai evident în Moldova decât în România. Dar pentru România sunt, așa cum am zis, fie conturi, rețele de conturi care sunt acolo, fie firme de publicitate online care sunt acolo. Pot afirma 100% că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova.”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu pentru cotidianul.ro.

Ce nu știm despre campania suveranistului

„Ce nu știm, în continuare, este cine este compania care a coordonat, care a făcut toată strategia. Nu știm. Și de asemenea știm extrem de puțin despre fluxurile de bani. Adică mai puțin chestiune pe care sunt cunoscute publicul. Bogdan Peșchir și toate astea. E posibil că pe alegerile din România să fie fost și cumva există suspiciuni pentru o rețea de români care să fie fost în spatele lui Călin Georgescu. Unele informații sunt mai cunoscute, altele sunt mai puțin cunoscute, altele sunt doar la momentul ăsta, doar la nivel de intuiție.”, a mai declarat Nicușor Dan.

Potrivit șefului statului vom avea o poză de ansamblu până la sfârșitul anului. Poate chiar pe 6 decembrie, înainte de alegerile pentru București.

