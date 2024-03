Nicușor Dan, nemulțumit că Guvernul i-a tăiat milioane de lei din bugetul pentru 2024: „Sunt investiții pe care nu poți să le faci din bani europeni”

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan a criticat luni, într-o intervenție pentru emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zamfir și Radu Buzăianu, modul în care va arăta bugetul pentru anul 2024, având în vedere că banii pe care Primăria Capitalei îi va primi de la Guvern pentru proiecte vor fi mult mai puțini:

„Istoric noi avem o împărțire defectuasă între Primăria Capitalei și sectoare raportat la obligațiile pe care le avem fiecare dintre noi. Doar subvenția la transport, subvenția la termie a fost împreună 3,5 miliarde anul ăsta. Noi avem asta de 20 de ani. Primăria are mai puțini bani decât sectoarele. Până acum taxele pe salarii ale bucureștenilor erau împărțite jumate-jumate între primăriile de sector pe de o parte, și Primăria Capitalei pe de altă parte și toate impozitele și taxele locale se duceau la primăriile de sector.

Acum nu numai asta se întâmplă. Primăriile de sector iau 50% din taxele pe salarii și Primpria Capitalei ia numai 47%. Ni s-au luat 3% care s-au dus la județul Ilfov. Astea sunt 3% și mai sunt 2% pentru încurajearea instituțiilor de cultură. Aici la București instituțiile de cultură sunt toate la Primăria Capitalei. Numai la București nu se alocă acești 2% pentru instituțiile de cultură. Legea are două articole, un articol pentru județe și un articol pentru București. E o prevedere care a apărut acum 2-3 ani”.

Nicușor Dan a mai spus că a încercat să obțină cât mai multe fonduri europene, dar sunt proeicte care nu pot fi făcută prin bani europeni:

„Noi am încercat să optimizăm cât mai mult banii europeni și am reușit. În 2023 se înceheie decontările pe exercițiul financiar 2014-2020. Am închis stația de la Glina, 100 de milioane de euro, am adus 100 de autobuze electrice, am adus 72 dintre tramvaie…am luat toți banii europeni pe care puteam să îi luăm. Sunt însă investiții pe care nu poți să le faci din bani europeni cum este consolidarea Podului Grant, cum urmează să fie consolidare pasajuld e la Obor, acela de la Lujerului, pe care expertizele ni l-aau spus că sunt într-o stare precară.

Trebuie să eșalonăm, nu putem să ne mai întoarcem la epoca în care să le promitem constructorilor că îi plătim. Trebuie să faci un buget eșalonând cheltuieli și investiții ca să ne încadrăm în cel care există.

Iarna 2020 a fost de departea cea mai rea din istorie pentru sistemul de termoficare, tocmai pentru că nu s-au făcut reparații esențiale în vara anului 2020”.