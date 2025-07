Nicușor Dan, nemulțumit de activitatea parchetelor. Președintele anunță o „analiză foarte serioasă”

Președintele Nicușor Dan s-a arătat nemulțumit de activitatea DNA și a Parchetului General Șeful statului a anunțat că va face o analiză serioasă, în contextul numirii viitorilor șefi ai parchetelor.

a răspuns unei întrebări referitoare la activitatea DNA și a Parchetului General. Șeful statului s-a exprimat și anterior cu privire la acest subiect. De această dată, președintele a spus că va urma o analiză asupra activității procurorilor înainte de a face alte numiri.

„Nu sunt mulțumit nici de nici de Parchetul Genral. Nu există un management care să facă o ierarhie a activității parchetului pe tipuri de infracțiuni și alocare de resurse corespunzătoare”, a explicat Nicușor Dan.

Președintele a declarat că șefii parchetelor mai au mandate pentru 6 – 7 luni, astfel că nu va forța schimbarea acestora. Nicușor Dan a precizat că în momentul în care se va pune problema numirii viitorilor șefi ai partidelor va face o analiză mult mai serioasă. El a precizat că la numirea viitorilor șefi de parchete va face o discuție și cu reprezentanții partidelor.

„Fiecare (procurori șef – n. red.) mai are mandat 6-7 luni și nu e util să forțăm. Însă în momentul în care va fi discuția despre noii șefi ai parchetelor, analiza va fi foarte serioasă. Am început să am discuții despre zona din cu oameni din justiție”, a mai spus Nicușor Dan.

Nicușor Dan, nemulțumit de procurori

În repetate rânduri, Nicuşor Dan a afirmat că este nemulţumit de conducerea DNA şi a Parchetului General.

Întrebat dacă va negocia cu partidele politice numirile în aceste funcţii, preşedintele a confirmat. El a precizat că această negociere este obligatorie

„Obligatoriu, sigur, da”, a spus președintele.