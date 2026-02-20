B1 Inregistrari!
Nicușor Dan: Nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor CCR. Și ei trăiesc în mijlocul societății (VIDEO)

Traian Avarvarei
20 feb. 2026, 08:31
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Nicușor Dan despre judecătorii CCR
  2. CCR a reușit abia din a șasea încercare să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților

Președintele Nicușor Dan a declarat, într-o conferință la finalul reuniunii Consiliului pentru Pace, că nu se poate vorbi de „influențe” la nivelul judecătorilor Curții Constituționale (CCR). Dan a mai spus că și ei „trăiesc în mijlocul societății” și „trebuie să te uiți și la societate ce dorește”.

Ce a spus Nicușor Dan despre judecătorii CCR

„Judecătorii (CCR) au fost numiți acolo de Cameră (Camera Deputaților), de Senat, de președinte. Mai departe, mai puțin niște chestiuni absolut informale, nu cred că putem vorbi de influențe la nivelul judecătorilor Curții.

Pe de altă parte, ei trăiesc în mijlocul societății și cred că în chestiuni în care interpretarea poate fi într-o parte sau alta, trebuie să te uiți și la societate ce dorește”, a declarat Nicușor Dan.

CCR a reușit abia din a șasea încercare să se pronunțe pe reforma pensiilor magistraților

Amintim că judecătorii CCR au reușit abia miercurea aceasta, la a șasea reuniune, să se pronunțe asupra reformei inițiate de Guvernul Bolojan privind pensiile magistraților. Ei au respins solicitările Curții Supreme și au stabilit că legea e constituțională.

S-a întâmplat după mai multe ședințe care au fost pur și simplu boicotate de judecătorii propuși de PSD în CCR. De data aceasta, legea a trecut de filtru după ce unul dintre ei, Mihai Busuioc, a schimbat tabăra.

Lia Savonea, șefa Curții Supreme, a dat semnale că nu se lasă și a transmis că: „pe fondul acestui regres în planul protecției constituționale, considerăm că independența justiției trebuie apărată prin folosirea, în continuare, a tuturor pârghiilor, (…) inclusiv prin sesizarea instituțiilor europene competente, cu atât mai mult în aceste circumstanțe”.

