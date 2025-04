Nicușor Dan: „Nu vreau să promit, dar se impune schimbarea lui Ciolacu” / „Mi-aș dori un premier de dreapta și USR să intre la guvernare”

Nicușor Dan a spus în emisiunea Bună, România, cu Răzvan Zmfir și Radu Buzăianu, că se impune o schimbare a premierului Ciolacu, după alegerile prezidențiale din mai. Acesta a ținut să precizeze că această schimbare trebuie să fie rezultatul unor negocieri între președinte și aprtidele pro-europene:

“Eu cred că se impune, nu vreau să promit asta, pentru că va fi o negociere. În orice caz, este o discuție între președinte și cele patru partide pro-occidentale din Parlament, cu două mari argumente: unu, acest Guvern și acest premier nu mai au încrederea populației, pur și simplu, oamenii nu mai au încredere în Guvern; al doilea argument, este un mesaj pe care populația îl dă, schimbați modul în care faceți lucrurile și al treilea argument, dacă lucrurile continuă să meargă așa, deci noi am avut la 1 decembrie izolaționiștii la 32%. Acum în sondaje sunt la 42%, în trei ani și jumătate vor fi la 62%, dacă nu se schimbă nimic în modul în care această coaliție face administrație publică în România”.

Nicușor Dan a subliniat că își dorește ca USR să fie la guvernare:

“Disucția este absolut deschisă, nu pot să promit nimic acum. Îmi doresc foarte tare ca USR să intre la guvernare, așa cum am spus-o încă din decembrie. Indiferent cum am lua-o, USR este un partid reformist și România are nevoied e reforme. Acum este total disproporționat în coaliția de guvernare raportul între cei care vor să păstreze lucrurile așa cum sunt și cei care vor să facă reforme. Intrarea USR-ului ar echilibra”.

Nicușor Dan a mai precizat că sunt liberali care îl susțin, fără a oferi detalii. De asemenea, a mai spus că și-ar dori ca primă opțiune un guvern condus de Bolojan, dar că nu poate promite acest lucru:

“Evident că eu sunt un om de dreapta. Care e diferența dintre dreapta și stânga? Dreapta este cu stimularea muncii, cu libertatea economică, cu piedici mai puține pentru mediul privat, respectarea legii. Evident că mi-aș dori un premier de dreapta. Evident că e o discuție publică despr edomnul Bolojan, e o persoana car eîmi place foarte mult. Ar fi prima opțiune, dar nu vreau să promit”.