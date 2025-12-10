B1 Inregistrari!
Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată"

Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut „Justiție capturată”

Adrian A
10 dec. 2025, 17:09
Nicușor Dan, reacție de ultimă oră după documentarul Recorder. Ce spune șeful statului după ce a văzut Justiție capturată
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială / YouTube
Șeful statului are o primă reacție după documentarul Recorder „Justiție capturată”. Nicușor Dan spune că e momentul să se rezolve problemele din justiție.

Reacția lui Nicușor Dan după ce a văzut documentarul

„Am văzut cap-coadă documentarul Recorder despre justiție. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție.
În primul rând, felicitări realizatorilor, care aduc în dezbaterea publică, într-un mod accesibil publicului, probleme importante.
În al doilea rând, nu vreau să scuz în vreun fel politicul. Faptul că lupta anticorupție s-a redus dramatic are influență politică. Numirile procurorilor-șefi au fost politice. Societatea vorbește de mult de probleme în justiție fără să vedem, la nivelul Ministerului Justiției, voință de a intra cu adevărat în ele.
Dar soluția la problemele ridicate este tot în interiorul sistemului de justiție. Cazurile prezentate trebuie investigate și trebuie investigată mai ales recurența acestor cazuri. Iar persoanele vinovate trebuie pedepsite, însă tot de sistemul de justiție, și pe bază de probe. Pentru că materialul Recorder prezintă și fapte, care sunt clare, dar și opinii, care trebuie probate.
Cine strânge probele și cine face sesizările?
De ce nu avem încă un raport din interiorul sistemului de justiție, deși se vorbește de lucrurile astea de mult timp?
Câte sesizări s-au făcut din interiorul sistemului de justiție pe faptele de care vorbim?
Câte acțiuni în justiție s-au făcut pe faptele de care vorbim?
De ce sunt doar trei magistrați în activitate care au acceptat să vorbească deschis cu reporterii?
De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Lia Savonea la conducerea Înaltei Curți?
Așa cum am spus, am început să lucrăm la un raport cu date despre problemele din sistemul de justiție. Discutăm cu magistrați. Îi invit pe toți magistrații să îmi scrie direct despre problemele pe care le întâmpină și îi asigur că voi citi personal ce îmi transmit.
Dar trebuie și o asumare în interiorul profesiei. Sunt convins că marea majoritate a magistraților sunt oameni serioși, de bună-credință.
E responsabilitatea lor, dincolo de dosarele curente, să se implice în rezolvarea problemelor profesiei lor. Și îi asigur, la rândul meu, de implicare și bună-credință pentru a aduce justiția acolo unde și-o doresc românii.”, scrie Nicușor Dan pe Facebook după ce a văzut documentarul Recorder.

Documentarul „Justiție capturată”, difuzat pe B1TV

Postul de televiziune B1 TV va difuza documentarul „Justiție capturată”, realizat de jurnaliștii de la Recorder, duminică seara, de la ora 18.00.

