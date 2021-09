Nicușor Dan, replică pentru Florin Cîțu: Eu nu am vrut să intru într-o polemică, dar coordonarea întregii activități pe coronavirus revine CNSU, lui Raed Arafat. Noi am făcut ce a ținut de noi, am avut și inițiative (VIDEO)

Nicușor Dan, Primarul General al Capitalei, a venit cu mai multe precizări despre implicarea Primăriei Capitalei în lupta cu pandemia de coronavirus. Asta după ce premierul Florin Cîțu a spus că vrea mai multă implicare din partea acestei instituții în gestionarea valului 4 COVID. Potrivit primarului, „coordonarea întregii activități pe coronavirus revine CNSU, doctorului (Raed) Arafat”. Totuși, Nicușor Dan a prezentat situația paturilor ATI COVID în Capitală și a dat exemple de măsuri pe care le-a luat PMB în susținerea campaniei de vaccinare și pregătirii pentru valul 4.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat pe B1 TV.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Nicușor Dan despre rolul PMB în gestionarea valului 4 COVID

„Avem 19 spitale. Din acestea, 12 sunt implicate în lupta cu COVID-19. Coordonarea la nivel național aparține CNSU. Noi facem ce ne spune CNSU, care are autoritate pe toate spitalele, fie că sunt naționale sau locale. Am reușit să avem, în urma aprobărilor pe care ni le-a dat DSP, 54 de paturi ATI. Mai avem 28 pe terapie intermediară, ceea ce e important că poți duce un bolnav care altfel îți ocupă un pat de ATI, și peste 700 de paturi cu totul pentru bolnavii COVID. La finele lui 2020 am avut 70 de paturi, cu prețul de a închide niște spitale. La începutul anului, când eram în val, am avut 90 de paturi ATI. Deci acum avem 54, dar ne mulăm pe strategia autorităților naționale”, a declarat Nicușor Dan, pentru B1 TV.

Întrebat despre critica venită din partea premierului Cîțu, Dan a răspuns: „Nu am vrut să intru într-o polemică cu premierul, am evitat în toate aceste luni de mandat să intru în vreo polemică cu coaliția care mă susține la Primăria Capitalei. Bineînțeles că avem discuțiile noastre uneori mai tensionate, dar eu consider că am câștigat alegerile în această coaliție și toate criticile vreau să le fac în cadrul intern. Ca răspuns punctual: coordonarea întregii activități pe coronavirus revine CNSU, doctorului Arafat, care conduce CNSU. Noi am făcut tot ce a ținut de noi încă de când am preluat mandatul, din octombrie. Am avut și inițiative, de exemplu a detașat 200 de persoane la call center-ul de la Arena Națională. DSP nu avea locație, am oferit Arena Națională și am detașat medici de medicnă școlară care să răspundă la telefon. Am detașat oameni la ambulanță. Tot ce a ținut de noi am făcut. Am ajuns la vreo 200.000 de persoane vaccinate de noi prin caravane, spitale, punctele de vaccinare pe care le am avut”.