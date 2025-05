Nicușor Dan: România nu are nevoie de alegeri anticipate. Mi-aș dori foarte tare ca Ilie Bolojan să fie premier, nu vreau să promit asta și nu vreau să forțez cu această numire, o să am discuții

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, a fost întrebat, luni, la Digi24, cât de repede va pune un Guvern la Palatul Victoria și dacă îl va propune pe premier.

„Mi-aș dori ca Ilie Bolojan să fie premier, nu vreau să promit asta, nu vreau să forțez, o să am discuții”

“Cât de repede puneți un Guvern la Palatul Victoria? Propuneți pe Ilie Bolojan premier și de aici încep negocierile sau vă întâlniți mai întâi cu PSD și negociați ca PSD să rămână la guvernare?”, a fost întrebat Nicușor Dan.

“România nu are nevoie de alegeri anticipate. A fost prea multă instabilitate, nu ne mai permitem economic. Cu acest Parlament, care mai are 3 ani și jumătate de mandat, îmi doresc să lucrăm. Îmi doresc ca Guvernul să aibă în spate o majoritate în Parlament, să facă parte din el toate cele patru partide pro-occidentale și minoritățile naționale, mi-aș dori foarte tare ca Ilie Bolojan să fie premier, nu vreau să promit asta și nu vreau să forțez cu această numire, o să am discuții.”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat dacă va avea o întâlnire cu Ilie Bolojan, Nicușor Dan a răspuns: “Domnia sa și-a anunțat sprijinul, asta este important.”