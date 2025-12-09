Nicușor Dan și Anne Hidalgo l-au celebrat pe Nicolae Titulescu în inima Parisului

Nicușor Dan s-a întâlnit cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Cei doi au participat la inaugurarea unei alei cu numele lui Nicolae Titulescu chiar în inima Parisului.

Omagiu pentru Nicolae Titulescu, la Paris

Decizia de a da numele marelui diplomat român Nicolae Titulescu unei alei din frumosul Parc Monceau, din Paris, a venit chiar de la edilul Capitalei Franței. Iar astăzi, Nicușor Dan și Anne Hidalgo au inaugurat aleea.

„Este cel mai nou loc memorial din şirul bogat al prezenţelor româneşti în capitala Franţei. În aceste timpuri, în care nu întrevedem încă sfârşitul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am ales să aducem un omagiu eforturilor lui Nicolae Titulescu, care, ca preşedinte al Societăţii Naţiunilor, s-a luptat neobosit ca negocierea să ia locul agresiunii, iar pacea şi raţiunea să triumfe în faţa violenţei”, a transmis Nicuşor Dan.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, în acest context, că Bucureştiul şi sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă.

„Am avut o excelentă întrevedere cu Primarul Parisului, Anne Hidalgo, cu care am discutat despre numeroasele proiecte româno-franceze de cooperare în domeniul economiei, al educaţiei. Am evocat, desigur, şi teme care privesc comunitatea românească din capitala Franţei. Bucureştiul şi Parisul sunt asociate prin numeroase legături culturale şi istorice, prin arhitectură şi artă. Astăzi ne dorim să orientăm cooperarea noastră către viitor, prin economie, educaţie şi tehnologii avansate, pentru a găsi soluţii la provocările de dezvoltare a marilor oraşe”, a mai transmis Nicuşor Dan.

Şeful statului a mai arătat că „au fost amândoi de acord că românii care trăiesc în Paris au un rol important, de catalizator al cooperării româno-franceze”. „Am convenit că e important să le oferim susţinere pentru a încuraja astfel dezvoltarea legăturilor dintre ţările noastre.”