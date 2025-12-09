B1 Inregistrari!
Traian Avarvarei
09 dec. 2025, 16:31
Președintele Nicușor Dan a fost primit de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Sursa foto: presidency.ro
Cuprins
  1. Nicușor Dan, primit de președintele Franței
  2. Nicușor Dan, vizită de lucru în Franța

Președintele Nicușor Dan a fost primit, marți, de omologul său francez, Emmanuel Macron, la Palatul Elysee. Dan se află într-o vizită de lucru de două zile în Franța, având deja discuții cu mai mulți oficiali.

Imaginile din Galeria Foto pot fi văzute AICI.

Nicușor Dan, primit de președintele Franței

Nicușor Dan a fost întâmpinat de Garda de onoare și așteptat la intrarea în Palatul Elysee de Emmanuel Macron. Cei doi au un dejun de lucru.

Din delegația șefului statului fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, ministrul Economiei, Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării, și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, alături de consilierii prezidențiali Marius Lazurca, Valentin Naumescu și Radu Burnete.

Nicușor Dan, vizită de lucru în Franța

Președintele Nicușor Dan a ajuns luni în Franța. În prima seară, acesta s-a întâlnit, la ambasada țării noastre, cu români care locuiesc în Franța. Marți, Dan s-a întâlnit cu reprezentanți ai companiilor franceze și cu primarul Parisului, Anne Hidalgo.

De asemenea, Dan a participat la inaugurarea aleii „Nicolae Titulescu” în Parcul Monceau din Paris.

Tags:
