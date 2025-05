Nicușor Dan, singur la dezbaterea prezidențială organizată luni seară: „Această ipoteză nu există, dacă eu câștig”

, candidatul independent la alegerile prezidențiale, este singurul care participă, luni, la dezbaterea prezidențială organizată de Digi24.

Cu toate că și a fost invitat, acesta nu a venit.

„Dacă românii mă aleg pe mine, aleg o direcție pentru România și dau implicit un mesaj Parlamentului pentru direcția pro-occidentală”

Nicușor Dan a fost întrebat, printre altele, ce va face dacă Guvernul o apucă pe o cale anti-europeană.

“Guvernul este strâns legat de majoritatea parlamentară. Dacă românii mă aleg pe mine, aleg o direcție pentru România și dau implicit un mesaj Parlamentului pentru direcția pro-occidentală”, a răspuns candidatul la prezidențiale.

Chestionat dacă a avut discuții cu PSD în această perioadă și dacă a primit garanții de la lideri că vor fi în Guvern, acesta a răspuns: “Instituțional, nu, dar cu oameni din politică, din toate partidele, am avut discuții. E vorba de oameni din PSD”.

Nicușor Dan a fost întrebat și cum ar putea putea să respingă o astfel de propunere de premier PSD-AUR.

“Această ipoteză nu există dacă eu câștig. De-a lungul timpului am criticat PSD de multe ori în mod civilizat și cu argumente. Acum în teritoriu opinia majoritară în PSD este că acest partid trebuie să meargă în direcția pro-europeană a României, așa cum obligă apartenența sa la socialiștii europeni”, a răspuns candidatul la prezidențiale.

„N-o să vedeți un spectacol în care președintele numește un premier și abia după aceea partidele vin”

“Aveți de gând să numiți dvs un premier sau așteptați din partea partidelor să vină cu o propunere?”, a mai fost chestionat Nicușor Dan.

“ Înainte să vă răspund, din nou, vă invit să ne uităm în trecut. Am condus PMB 2020-2024, cu un CGMB cu patru partide, acum în mandatul acesta este format din opt partide, ați văzut că nu au existat tensiuni mari între primar și CGMB pentru că am avut și eu disponibilitate, și ei disponibilitatea de a dialoga. Am dovedit că vreau să ajung în funcție publică, pe de o parte, ca să ajut, pe de o parte, nu vin acolo ca să creez tensiuni inutile. Încerc să compatibilizez mandatele. O să fie niște discuții preliminare astfel încât în acest echilibru de putere președinte-Parlament să luăm decizia rațională. N-o să vedeți un spectacol în care președintele numește un premier și abia după aceea partidele vin, apar alte discuții.”, a răspuns acesta.