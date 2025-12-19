B1 Inregistrari!
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, își intră în drepturi. Ciucu depune astăzi jurământul

Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, își intră în drepturi. Ciucu depune astăzi jurământul

Adrian A
19 dec. 2025, 13:11
Noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu, își intră în drepturi. Ciucu depune astăzi jurământul
Sursa foto: Captura video B1 TV
Cuprins
  1. Ciprian Ciucu devine oficial noul primar al Capitalei
  2. Ciucu a câștigat alegerile detașat
  3. Ce a găsit Ciucu la Primăria Capitalei

Noul edil al Bucureștiului, Ciprian Ciucu, preia oficial Primăria Capitalei. Astăzi are loc ceremonia de depunere a jurământului.

Ciprian Ciucu devine oficial noul primar al Capitalei

Ceremonia de depunere a jurământului de către noul primar al Bucureștiului, Ciprian Ciucu va avea loc astăzi de la ora 17.00. Evenimentul se va desfășura în sala de ședințe a Primăriei Capitalei.

„Voi fi un primar prezent! Voi explica și argumenta fiecare acțiune pe care o voi întreprinde.
Vă rog doar să îmi acordați o perioadă scurtă pentru a aprofunda ceea ce este de aprofundat. Îmi încep zilele devreme și le termin târziu.
Vă mulțumesc pentru înțelegere și pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o!”, a transmis Ciprian Ciucu.

Ciucu a câștigat alegerile detașat

Ciprian Ciucu a devenit primarul general al Capitalei după ce a câștigat alegerile din 7 decembrie fără nicio emoție.

Ciprian Ciucu a fost votat de 36,16% dintre bucureștenii care au ieșit la urne (211.562 voturi), fiind urmat de Anca Alexandrescu. Suveranista a luat 21,94% (128.405      voturi). Pe locul 3 a fost Daniel Băluță, cu 20,51% (120.001 voturi), iar pe 4 Cătălin Drulă, cu 13,90% (81.310 voturi).

Ce a găsit Ciucu la Primăria Capitalei

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, spune că a avut „un mic șoc” când a văzut situația financiară a Bucureștiului la preluarea mandatului.

„Am avut un mic șoc. Știam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave. Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei.

E șocant când vezi ce responsabilitate ai pe umeri, milioane de oameni. Dar asta este, s-a dus vremea când am fost foarte largi la pungă. Voi comunica public tot. Și nu mă voi plânge, dar voi veni cu soluții.

 E șocant când vezi ce responsabilitate ai pe umeri, milioane de oameni. Dar asta este, s-a dus vremea când am fost foarte largi la pungă. Voi comunica public tot. Și nu mă voi plânge, dar voi veni cu soluții.

Vor fi şi restructurări, nu se poate doar să ceri bani, fără să schimbi nimic. Vor fi tăieri. Sunt zone care se dublează. Adică ai şi administraţie, ai şi companie municipală. Voi face o analiză de coerenţă şi voi vedea ce va rămâne şi ce nu va rămâne. ”, a declarat Ciprian Ciucu.


