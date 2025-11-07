B1 Inregistrari!
Numărul concediilor medicale a scăzut considerabil. Alexandru Rogobete: „Am spus de multe ori că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora”

Elena Boruz
07 nov. 2025, 13:22
Sursa foto: Facebook / @Alexandru Rogobete
Cuprins
  1. Alexandru Rogobete: „Se poate!”
  2. Ministrul Sănătății: „Vom continua controalele și verificările”
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a anunțat că numărul concediilor medicale a scăzut cu peste 200.000, în perioada iulie-septembrie 2025, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.
Acesta a afirmat că niciodată nu a fost de acord să fie plătite concedii medicale „inventate”, iar odată cu măsurile adoptate în vară, nu mai puțin de 310 milioane de lei din bugetul de concedii medicale au fost economisiți.

Alexandru Rogobete: „Se poate!”

Ministrul Sănătății este încrezător că măsurile adoptate au fost cele potrivite, deoarece rezultatele s-au văzut rapid. Acesta a precizat că este o diferență majoră între ceea ce s-a întâmplat în perioada iulie-septembrie 2025, față de perioada ianuarie-iunie 2025, când scăderea numărului de concedii a fost de doar 3%.
„Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora.
 Rezultatele măsurilor adoptate în această vară se văd deja:
 În perioada iulie–septembrie 2025, s-au acordat cu peste 200.000 de concedii medicale mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut.
310 milioane de lei economisiți din bugetul de concedii medicale, bani care rămân acolo unde trebuie: pentru pacienți și pentru sistemul medical.
Dacă în perioada ianuarie–iunie 2025 se observă o scădere de doar 3% a numărului de concedii, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, începând cu luna iulie, când măsurile au fost ferme și fără echivoc, lucrurile s-au schimbat rapid! Deci, SE POATE!
Se observă o scădere constantă a concediilor fără fundament medical, dar și o reducere de aproape 28% pentru lunile iulie–septembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Sănătății: „Vom continua controalele și verificările”

De asemenea, Alexandru Rogobete a explicat că vor continua verificările, având în vedere că toate controalele efectuate au dat roade. Acesta are încredere că „fenomenul abuzurilor este în retragere”.
„Este o confirmare a faptului că fenomenul abuzurilor este în retragere. Măsurile legislative adoptate în luna iulie, împreună cu controalele desfășurate în unitățile sanitare și cabinetele medicale unde se elibera un număr ridicat de concedii, au avut un efect direct.
Fenomenul începe să se tempereze, iar resursele financiare se întorc acolo unde este cu adevărat nevoie de ele. Vom continua controalele și verificările. Vom continua să apărăm un principiu simplu: responsabilitate și corectitudine în sistemul de sănătate”, se mai arată în postarea lui Rogobete.
