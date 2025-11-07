Alexandru Rogobete, , a anunțat că numărul concediilor medicale a scăzut cu peste 200.000, în perioada iulie-septembrie 2025, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.

Acesta a afirmat că niciodată nu a fost de acord să fie plătite concedii medicale „inventate”, iar odată cu măsurile adoptate în vară, nu mai puțin de 310 milioane de lei din bugetul de concedii medicale au fost economisiți.

Alexandru Rogobete: „Se poate!”

Ministrul Sănătății este încrezător că măsurile adoptate au fost cele potrivite, deoarece rezultatele s-au văzut rapid. Acesta a precizat că este o diferență majoră între ceea ce s-a întâmplat în perioada iulie-septembrie 2025, față de perioada ianuarie-iunie 2025, când scăderea numărului de concedii a fost de doar 3%.

„Am spus de multe ori că nu este corect să plătim concedii medicale inventate și că nu pot fi de acord să luăm de la pacienți pentru a plăti vacanțele unora.