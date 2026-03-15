Acasa » Politică » O nouă ordonanță intră în vigoare de săptămâna viitoare în România, anunță premierul Ilie Bolojan: „Măsurile au impact în 3 domenii”

O nouă ordonanță intră în vigoare de săptămâna viitoare în România, anunță premierul Ilie Bolojan: „Măsurile au impact în 3 domenii”

Ana Beatrice
15 mart. 2026, 17:10
O nouă ordonanță intră în vigoare de săptămâna viitoare în România, anunță premierul Ilie Bolojan: „Măsurile au impact în 3 domenii”
Sursă Foto: Facebook - Ilie Bolojan
Cuprins
  1. Ce schimbări aduce ordonanța anunțată de premierul Ilie Bolojan
  2. Cum vor fi simplificate avizele de securitate la incendiu

Schimbări importante de săptămâna viitoare! Premierul Ilie Bolojan a anunțat că o nouă ordonanță va intra în vigoare în România. Aceasta va aduce măsuri cu impact în trei domenii.

Ce schimbări aduce ordonanța anunțată de premierul Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a adoptat, în ședința din 12 martie, o ordonanță menită să simplifice procedurile de avizare pentru investiții. Potrivit prim-ministrului, actul normativ urmărește să sprijine economia, să reducă birocrația și să scadă costurile de conformare pentru companii. Ordonanța va intra în vigoare începând de săptămâna viitoare.

„Măsurile au impact în 3 domenii:
Scurtarea termenelor în vederea obținerii avizelor de mediu pentru investiții
Pentru a construi o fabrică, de exemplu, obținerea avizului de mediu dura luni de zile, uneori ani, dacă se contesta proiectul. Prin noile prevederi, termenele se reduc substanțial și toată documentația se va depune electronic.
 Mai puțină birocrație pentru investițiile mari
• pragul de analiză pentru investiții crește de la 2 la 5 milioane de euro. Mai puține proiecte vor trebui să ceară avizarea, ceea ce înseamnă proceduri mai rapide pentru cele care rămân;
• nu se mai solicită analiza suplimentară prin Consiliul Concurenței. Avizarea se simplifică și termenele se scurtează;
• documentele vor putea fi depuse digital.
Comisia pentru examinarea investițiilor străine nu va mai întârzia avizarea”, se arată în postarea sa de pe Facebook.

Cum vor fi simplificate avizele de securitate la incendiu

Reguli mai simple pentru avizele de securitate la incendiu

Pentru proiectele cu risc scăzut nu va mai fi nevoie de aviz, ceea ce va reduce semnificativ numărul de dosare. În plus, dacă instituțiile întârzie avizele, companiile vor putea primi acorduri provizorii de 60 de zile, astfel încât activitatea să nu fie blocată.

Întârzierea avizării va atrage sancțiuni pentru cei responsabili.
Pentru proiectele repetitive (magazine, suprermarket tip, hale depozit) va fi suficient un acord unic.
Toate documentele se vor depune electronic. În felul acesta, vor putea fi procesate și în alte județe, dacă într-un județ sunt multe proiecte. Se vor standardiza procedurile în toate județele.”, a mai transmis premierului României.
Politică
PSD se reunește duminică pentru a decide strategia privind bugetul pe 2026
Politică
Ciucu își face podcast: „Îmi propun și o țintă – până la sfârșitul anului să fie în top 20 podcasturi din România” (FOTO)
Politică
Claudiu Târziu, după votul din Parlament pe solicitarea SUA: „Opoziția a căzut într-o capcană. AUR sigur e deranjat de eticheta de anti-americani” / Singurul deputat al ACT a votat „pentru” (VIDEO)
Politică
Bolojan critică boicotarea simulărilor pentru Evaluarea Națională: „Nu poți să generezi acțiuni care afectează copiii”
Politică
Primarul din Galați, vicelider în PSD, ‘blesteme’ pentru Bolojan: „Vedea-v-aș primar încă o dată!”
Politică
Premierul Ilie Bolojan anunță măsuri pentru „a atenua” prețurile la carburanți
Politică
Scenarii în PSD pentru debarcarea lui Ilie Bolojan. Se poate ajunge până la moțiune de cenzură. PSD ar apela chiar la Nicușor Dan
Politică
Bolojan, întrebat dacă Guvernul ia în calcul să scadă acciza la carburanți: „E bine să fim rezervați, să nu acționăm ca niște piromani economici” (VIDEO)
Politică
Bolojan nu e impresionat de atacurile dinspre PSD: „Dacă nu e mulțumit, poate să inițieze moțiuni de cenzură” (VIDEO)
Politică
La cât va ajunge salariul minim după majorarea din 1 iulie. Ministrul Florin Manole: „Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată” (VIDEO)
