Schimbări importante de săptămâna viitoare! Premierul a anunțat că o nouă ordonanță va intra în vigoare în România. Aceasta va aduce măsuri cu impact în trei domenii.

Ce schimbări aduce ordonanța anunțată de premierul Ilie Bolojan

Ilie Bolojan a anunțat că a adoptat, în ședința din 12 martie, o ordonanță menită să simplifice procedurile de avizare pentru investiții. Potrivit prim-ministrului, actul normativ urmărește să sprijine economia, să reducă birocrația și să scadă costurile de conformare pentru companii. Ordonanța va intra în vigoare începând de săptămâna viitoare.

„Măsurile au impact în 3 domenii:

Scurtarea termenelor în vederea obținerii avizelor de mediu pentru investiții

Pentru a construi o fabrică, de exemplu, obținerea avizului de mediu dura luni de zile, uneori ani, dacă se contesta proiectul. Prin noile prevederi, termenele se reduc substanțial și toată documentația se va depune electronic.

Mai puțină birocrație pentru investițiile mari

• pragul de analiză pentru investiții crește de la 2 la 5 milioane de euro. Mai puține proiecte vor trebui să ceară avizarea, ceea ce înseamnă proceduri mai rapide pentru cele care rămân; • nu se mai solicită analiza suplimentară prin Consiliul Concurenței. Avizarea se simplifică și termenele se scurtează; • documentele vor putea fi depuse digital.

Comisia pentru examinarea investițiilor străine nu va mai întârzia avizarea”, se arată în .

Cum vor fi simplificate avizele de securitate la incendiu

„ Reguli mai simple pentru avizele de securitate la incendiu