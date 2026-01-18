B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Oana Gheorghiu a anunțat cum merge reforma companiilor de stat: „Știu că oamenii s-au săturat să audă că facem reformă”. Ce e diferit acum (VIDEO)

Oana Gheorghiu a anunțat cum merge reforma companiilor de stat: „Știu că oamenii s-au săturat să audă că facem reformă”. Ce e diferit acum (VIDEO)

Traian Avarvarei
18 ian. 2026, 21:32
Oana Gheorghiu a anunțat cum merge reforma companiilor de stat: „Știu că oamenii s-au săturat să audă că facem reformă”. Ce e diferit acum (VIDEO)
Vicepremierul Oana Gheorghiu. Sursa foto: Captură video B1 TV
Cuprins
  1. Ce spune Gheorghiu despre AMEPIP
  2. Ce înseamnă concret reforma consiliilor de administrație

Vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit duminică, pentru B1 TV, despre cum merge procesul de reformare a companiilor de stat.

„Știu că oamenii s-au săturat să audă că facem reformă, pentru că asta auzim cu toții de 30 de ani, dar ce e diferit acum e că urmăm un model care a dat rezultate și în alte țări. Nu inventăm roata, nu mai improvizăm, ci facem proceduri, reguli, avem legislație care ne permite asta.

Suntem în acest proces de aderare la OCDE și avem un model care a funcționat în țări ca Polonia, Estonia, Letonia, toate țările care sunt ca noi, venite din fostul bloc comunist cu niște sechele cu care am continuat să mergem în acești zeci de ani.

Eu sunt optimistă, dar trebuie să fim conștienți că o reformă nu se face peste noapte, nu se face cu zgomot, nu se face cu miracole, cu lucruri pe care să le vedem într-o lună”, a declarat Oana Gheorghiu, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce spune Gheorghiu despre AMEPIP

Aceasta a precizat că, în ciuda controverselor de la înființarea AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice), acum „cred că e în regulă cum sunt lucrurile, avem o conducere selectată pe un proces corect”, șefa Anișoara Ulcelușe lucrând în trecut la Comisia Europeană. De asemenea, și vicepreședinții au fost aleși într-un proces corect de selecție, spune vicepremierul.

Ce înseamnă concret reforma consiliilor de administrație

„Cu siguranță, încă sunt oameni în consiliile de administrație numiți în acest fel (politic), că așa a funcționat România până acum. Nu vă ascund că aceștia n-o să dispară peste noapte, că unii sunt cu mandate în curs, legale, care nu pot fi dați afară doar pentru că dorește cineva. Trebuie respectată legea”, a mai explicat Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a amintit apoi că a fost redus numărul de membri din consiliile de administrație la trei, maxim cinci, în funcție de mărimea companiei de stat.

„Partidele nu vor mai avea nicio influență în numire. Teoretic, nici până acum nu aveau, miniștrii aveau. Diferit e că acum majoritatea trebuie selectată independent. Un singur reprezentant în CA, unde sunt trei membri, e desemnat de minister, că ministerul e reprezentantul acționarului. Legea impune ca și acest om să îndeplinească niște criterii clare și să treacă printr-un proces de selecție măcar la nivel de criterii.

E o schimbare de paradigmă și miniștrii trebuie să se obișnuiască, la fel funcționarii și companiile. Noi lucrăm acum, cu echipa de la Guvern, la un ghid pentru miniștri și ministere. (…) Miniștrii și ministerele nu au voie să se implice în activitatea companiei de zi cu zi, singurul loc în care ministrul își exercită un rol e în AGA, în Adunarea Generală, care e odată pe an sau în cazuri excepționale”, a mai explicat vicepremierul.

Oana Gheorghiu a precizat apoi că indemnizațiile membrilor din CA-uri sunt și ele reglementate prin lege.

Tags:
Citește și...
Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)
Politică
Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)
Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are. Fostul președinte spune că suma cu care a ieșit din activitate era „ridicolă”
Politică
Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are. Fostul președinte spune că suma cu care a ieșit din activitate era „ridicolă”
Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
Politică
Nicușor Dan nu va merge la Forumul Economic de la Davos, deși se anunță o reuniune istorică. Cine va reprezenta România
Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România
Politică
Miruță: „La Avioane Craiova s-a întâlnit un prost cu un șmecher”. Situație uluitoare la singura fabrică de avioane militare din România
Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
Politică
Soții Iohannis și-au plătit datoriile pentru care au fost somați de Primăria Sibiu
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
Politică
Bolojan: Cel mai important capitol de investiții anul acesta e să absorbim cele 10 miliarde de euro din PNRR, în așa fel încât să nu pierdem banii
Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
Politică
Băsescu crede că PSD-iștii joacă teatru când amenință cu ieșirea de la guvernare. Cum a ajuns la această concluzie
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Politică
Ministrul USR al Economiei: Ani de zile va mai fi această tensiune între reformiști și antireformiști. Să renunțăm să mai fim reformiști, ca să fie unii mulțumiți? Oare Bolojan de ce deranjează? Sau în Justiție de ce sunt tensiuni? (VIDEO)
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
Politică
Ministrul Sănătății, reacție după ce un senator POT a propus ca bolnavii de cancer să plătească o parte din tratament
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Politică
După ce „marele” protest de joi a eșuat, George Simion caută scuze. Inventează abuzuri și se victimizează. Ca de obicei (VIDEO)
Ultima oră
20:52 - Ministrul Apărării, despre drona găsită în Vrancea: Am multe semne de întrebare, sunt multe scenarii posibile. E o provocare și pentru mine (VIDEO)
20:20 - Cine e indianul care a salvat-o pe copila din lacul înghețat: „Am şi eu, în India, o fetiţă la fel. Mi-e dor de fetiţa mea” (VIDEO)
19:49 - Cum explică Băsescu gestul pe care l-a făcut cu mâna la catafalcul lui Ion Iliescu (VIDEO)
19:17 - Reacții din UE după ce Trump a amenințat 8 țări europene cu noi tarife vamale. Ce a transmis Nicușor Dan
18:45 - Un cuplu și-a anulat nunta pentru a plăti tratamentul câinelui: „E ca un copil pentru noi”
18:17 - Minoră de 14 ani, arestată pentru pornografie infantilă, viol și șantaj
17:51 - Cum își pot reduce românii facturile la energie cu până la 35%. Sfatul specialiștilor
17:23 - Postăvaru: Un bărbat a lovit un salvamontist din cauza unui telefon pierdut în zăpadă
16:59 - Traian Băsescu a dezvăluit ce pensie are. Fostul președinte spune că suma cu care a ieșit din activitate era „ridicolă”
16:44 - Paula Seling, aspru criticată după ce a folosit un cuvânt din rusă pe scena Eurovision Moldova. Reacția artistei (VIDEO)