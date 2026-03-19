Olguța Vasilescu dojenește pensionarii că nu au votat cu PSD: „Vezi ce votezi, că poate ți se taie pensia”

Traian Avarvarei
19 mart. 2026, 12:15
Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
  1. Olguța Vasilescu, reacție la scandalul pe buget
  2. Olguța Vasilescu, sfat pentru pensionari. Și un atac la AUR

Lia Olguța Vasilescu, primărița PSD a Craiovei, le-a transmis pensionarilor că aveau acum venituri mai mari dacă la alegerile trecute votau PSD, nu AUR.

Olguța Vasilescu, reacție la scandalul pe buget

Primărița a susținut întâi că, văzând certurile din Parlament pe tema bugetului, și-a amintit două întâmplări:

„🔴Prima s-a petrecut în 2018, când un domn m-a abordat într-un supermarket și mi-a spus că a votat toată viața PNL, dar la alegerile viitoare va vota PSD. L-am întrebat ce meserie are și mi-a spus că e medic. „A! Votați pentru că am majorat salariile medicilor!” „Nu! Că nu mai apuc să mă bucur de el. Dar luna viitoare ies la pensie și știu că singurul partid care se bate pentru pensionari e PSD-ul” – mi-a răspuns.

🔴A doua scenă s-a petrecut în comuna Unirea, anul trecut, în campania de la prezidențiale, din mai. Un domn în vârstă mi-a reproșat că nu s-au indexat pensiile la începutul anului, cu rata inflației. „Bine, dar pensiile au crescut în septembrie anul trecut cu un procent istoric. Matale cât ți-a crescut pensia?” ” O mie de lei!” „Și o mie de lei nu mai sunt bani? Vezi ce votezi că poate vin alții și ți-o și taie și pe asta!””.

Olguța Vasilescu, sfat pentru pensionari. Și un atac la AUR

Folosindu-se de aceste ”amintiri”, Lia Olguța Vasilescu le-a transmis pensionarilor că ar trebui să voteze cu PSD dacă vor să li se crească pensiile. Ea a mai dat de înțeles că vârstnicii care au votat AUR în speranța că le va fi mai bine au fost păcăliți.

„❗️Adevărul este că doar 16 la sută dintre pensionari au votat PSD la ultimele alegeri parlamentare. Mulți au preferat un partid care azi (miercuri – n.r.) a stat în sală și s-a uitat (aluzie la AUR – n.r), fără să voteze. Dacă ar fi ieșit din sală măcar, amendamentul s-ar fi aprobat. Același partid ai cărui candidați la parlamentare își rupeau cămașa de pe ei pe la tv că trebuie să crească pensiile.

Era și o doamnă (Dorina Barcari de la AUR – n.r.) care lucrase pe la Casa de Pensii și care era prezentă zilnic să ne certe că pensiile ar trebui să fie mai mari. Acum e senatoare. O fi stat și ea azi cu mâinile în sân, savurând invectivele la care erau supuși parlamentarii PSD care se băteau pentru seniorii României? Sau au votat un partid al cărui reprezentant le-a strigat azi colegilor mei: „Rușine, bă!”, fiindcă insistau să crească pensiile și indemnizațiile copiilor cu handicap. Un grobian care dă lecții zilnic, tot pe la tv, despre cum ar trebui să se comporte alții.

🛑Cu 25 la sută PSD în parlament, atât s-a putut! Din 2000 de miliarde cât are bugetul României, iată că nu se aprobă 1 miliard, cât înseamnă Pachetul Social cerut de PSD, ca să crească pensiile, indemnizațiile copiilor cu handicap sau mamelor! Păcat!”, a susținut Olguța Vasilescu, pe Facebook.

