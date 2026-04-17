Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a reacționat public după apariția unor informații care sugerau că ar fi încercat să ia legătura cu premierul Ilie Bolojan, însă fără a primi vreun răspuns. Edilul a dezmințit categoric aceste scenarii și a transmis un mesaj direct pe rețelele sociale.

Ce a declarat Lia Olguța Vasilescu

„Nu l-am sunat vreodată pe premier și să nu îmi răspundă. Motivele pentru care Ilie trebuie să plece sunt multe, nu că m-ar fi supărat pe mine. Mai răsfirați, băieți!”, a scris Lia Olguța Vasilescu pe .

Declarația vine în contextul amplificării tensiunilor din interiorul coaliției de guvernare și al speculațiilor privind rolul unor lideri PSD în aceste conflicte.

Există presiuni în PSD pentru demiterea premierului?

Potrivit unor informații apărute în presă, în interiorul PSD ar exista discuții privind înlăturarea premierului. Sursele citate susțin că Lia Olguța Vasilescu și soțul său, Claudiu Manda, ar face presiuni în acest sens asupra conducerii partidului.

Aceleași surse indică faptul că miza ar fi consolidarea influenței politice în anumite organizații locale, în special în sudul țării. Sunt menționate inclusiv competiții interne pentru controlul filialelor, dar și pentru influență în structurile de decizie ale partidului, informează .

Claudiu Manda, considerat unul dintre criticii vocali ai premierului în interiorul PSD, a declarat într-un interviu la că o parte importantă a electoratului social-democrat este nemulțumită de actuala guvernare.

Acesta a lăsat să se înțeleagă că nu este exclus ca PSD să ia în calcul retragerea miniștrilor din Guvern, în cazul în care Ilie Bolojan își va menține poziția.

Ce alte tensiuni există în culisele politicii

Pe lângă conflictul legat de conducerea Executivului, în spațiul public au apărut și informații despre posibile dispute privind numiri în structuri-cheie ale statului, inclusiv în serviciile de informații. În acest context, nume precum Sorin Grindeanu și Mihai Tudose sunt vehiculate ca având interese în viitoarele poziții de conducere, ceea ce ar alimenta și mai mult competiția internă din partid.