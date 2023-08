Olivia Oprescu, arhitect-șef CJ Ilfov, despre noile reguli de dezvoltare a județului: Abordarea e una integrată și echilibrată. Deja lucrurile evoluează și sigur vom schimba fața Ilfovului (VIDEO)

Olivia Oprescu, arhitect-șef al CJ Ilfov, a vorbit duminică, la Podcast B1, despre noile reguli în , astfel încât construcțiile să nu fie înghesuite și să existe o armonie între ele. „Nu e vorba de o blocare investițiilor, ci de face lucrurile altfel, de a dezvolta integrat și echilibrat”, a punctat aceasta. Schimbările se produc în contextul în care tot mai multe investiții se îndreaptă spre Ilfov într-un ritm accelerat. Despre această provocare , tot la Podcast B1 Hubert Thuma (PNL), președintele Consiliului Județean (CJ) Ilfov.

Olivia Oprescu, despre noile reguli în dezvoltarea urbanistică din Ilfov

„O primă cerință pe care domnul președinte (al CJ Ilfov, Hubert Thuma) mi-a adus-o la cunoștință în momentul în care am venit la Consiliul Județean a fost stabilirea unui plan bine făcut pentru viziunea de dezvoltare a județului Ilfov.

Sigur, există și plusuri și minusuri din dezvoltarea de până acum, încercăm să evităm greșelile trecutului și asta nu putem face decât prin planificare. Ca atare, împreună cu echipa pe care o coordonez și cu alți specialiști, am încercat să facem o analiză asupra a tot ce s-a întâmplat.

În contextul în care Bucureștiul era ușor blocat și toate investițiile veneau cu o dinamică extrem de mare asupra județului Ilfov, noi a trebuit să găsim o soluție să ținem pasul acestei provocări. Ca atare, am stabilit un set de reguli, de principii de dezvoltare. Am discutat de o suprafață minimă a parcelei în zonele rezidențiale că, totuși, vorbim de un mediu rural în care intenția noastră e să oferim o locuire de calitate și să creștem confortul locuirii”, a declarat Olivia Oprescu.

Aceasta a susținut apoi că, la început, reticența a fost mare vizavi de noua abordare asupra dezvoltării urbanistice: „E adevărat că unele loturi sunt deja dezmembrate la niște dimensiuni sub ceea ce ne dorim și le tratăm separat pe acestea. (…) Reticența a fost una foarte mare și noi am avut încă de acum 2 – 3 ani întâlniri cu arhitecții-șefi ai UAT-urilor din județul Ilfov, cu care am avut o comunicarea acestor principii. Am invitat și proiectanții, arhitecții majorității proiectelor din județ. Noi ne dorim dialog, echipă (…) și beneficiarul final să înțeleagă că aducem plus-valoare proiectelor lor. Nu e vorba de o blocare investițiilor, ci de face lucrurile altfel, de a dezvolta integrat și echilibrat. E vorba de a crește valoarea județului Ilfov”.

Olivia Oprescu: „Sigur vom schimba fața Ilfovului”

„Ușor, ușor au înțeles aceste lucruri și pot să mă laud cu faptul că deja lucrurile se schimbă în Ilfov. E adevărat, e un proces de durată, dar pe care reușim să-l implementăm. Ține foarte mult de comunicare și a le explica ce câștigă ei din a face lucrurile altfel decât până acum. Sunt destul de receptivi și sigur vom schimba fața Ilfovului.

Nu vorbesc doar de suprafețe, ci și de estetica fațadelor, le cer volumetrii, discutăm în Comisia tehnică aspectul clădirilor, (…) vorbim de tipologii pe anumite zone, încercăm ca diversitatea să fie una fină”, a mai declarat Olivia Oprescu, arhitect-șef al CJ Ilfov, pentru B1 TV.