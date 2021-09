Orban, către liberali: Nu-mi aduc aminte ca Florin Cîțu să fi consultat un for al PNL înainte de deciziile ce au dus la criză şi retragerea USR PLUS. Dacă ei nu mai vin în coaliție, cu cine facem majoritate parlamentară?

Ludovic Orban, candidat la președinția PNL, l-a acuzat pe premierul Florin Cîțu, contracandidatul său, că a provocat ieșirea USR PLUS de la guvernare și actuala criză politică. Orban i-a întrebat apoi pe liberalii strânși la congres cu cine cred ei că vor face majoritatea parlamentară dacă USR PLUS nu vor mai reveni în coaliție.

Întrebarea a fost pusă în contextul în care Florin Cîțu a declarat că nimeni n-o să-i roage pe cei din USR PLUS să revină la guvernare. Cîțu a și demis toți prefecții și secretarii de stat puși de USR PLUS, gest pe care Orban l-a catalogat drept o ardere a punților.

Ludovic Orban insistă pe refacerea coaliției cu USR PLUS

„Nu îmi amintesc să mă fi consultat dl Cîţu când mi-a dat afară toţi consilierii de stat. Nu îmi aduc aminte ca Florin Cîţu să fi consultat pe cineva atunci când l-a demis pe ministrul Alexandru Nazare. Sigur că mi-a cerut părerea, dar eu nu am fost de acord. Nu îmi aduc aminte să fi consultat un for al PNL înainte de deciziile care au dus la criza guvernamentală şi la retragerea din coaliţie a USR PLUS”, a declarat Ludovic Orban.

Orban a spus apoi că liberalii sunt „într-o ecuaţie aproape imposibilă”.

„Atât timp cât nişte parteneri care au fost cu noi în coaliţie (USR PLUS) s-au retras din coaliţie şi au spus că au o singură condiţie pentru a reveni în coaliţie (schimbarea lui Florin Cîțu din funcția de premier), stau şi mă întreb cum vom îndeplini această condiţie. Şi dacă nu vom îndeplini această condiţie, cu cine facem majoritate parlamentară?

Credeţi că există vreun liberal care să fie cu capul pe umeri şi care să fie de acord cu refacerea USL? E zic că nu. Iar dacă există cineva, să o spună deschis, pentru că negocieri pe sub masă s-au făcut şi dacă cineva îşi imaginează că guvern minoritar va putea rezista cu sprijin în parlament, înseamnă că este naiv”, a continuat Ludovic Orban.

În acest context, Orban a insistat pe refacerea coaliției cu USR PLUS, lucru pe care doar el îl poate face.

„Azi nu avem un premier şi un Guvern cu care să ne putem mândri. Niciodată nu a existat vreun Guvern sau premier care să aibă o cotă de neîncredere atât de joasă”, a mai declarat Ludovic Orban, la congresul PNL.