Parlamentul se întrunește luni în şedinţă comună, pentru a marca un an de la declanşarea războiului din Ucraina

Parlamentul se va întruni luni, 27 februarie 2023, în şedinţă comună pentru a marca un an de la declanşarea agresiunii militare a Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Decizia a fost luată de Birourile permanente reunite ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Şedinţă comună a Parlamentului pentru marcarea unui an de la declanşarea războiului din Ucraina

Şedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului va avea loc de la ora 17:00, iar plenul Camerei Deputaţilor va avea loc de la 16:00.

În 20 februarie, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, deputatul USR Dan Barna, atransmis că a solicitat preşedinţilor celor două Camere adoptarea în plenul Parlamentului a unei declaraţii de susţinere clară a Ucrainei, menţionând că este necesar ca România să aibă o voce mai fermă faţă de ce se întâmplă la frontiera de est a ţării, potrivit .

„Se împlineşte un an de când Rusia a atacat un stat independent, de când a început războiul din Ucraina şi, în acest context, am depus la preşedinţii celor două Camere şi la Biroul permanent o propunere de declaraţie a Parlamentului României prin care să exprimăm încă o dată foarte clar şi explicit solidaritatea şi susţinerea României faţă de Ucraina şi faţă de disperarea unui popor care, iată, de un an de zile este fugărit, omorât, îi sunt răpiţi copiii, este distrusă infrastructura civilă. Sper ca această declaraţie să devină realitate”, a declarat Barna.

Războiul declanşat de Rusia în Ucraina a intrat vineri în al doilea an, fără să se întrevadă un final pentru acest conflict care a ucis deja zeci de mii de oameni, a distrus oraşe şi localităţi, a forţat milioane de persoane să fugă şi a adus o tensiune de Război Rece în relaţiile internaţionale.