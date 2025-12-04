B1 Inregistrari!
Șefa POT, Anamaria Gavrilă, o atacă dur pe Anca Alexandrescu. Nici Simion nu a scăpat (VIDEO)

Adrian A
04 dec. 2025, 10:40
Sursa foto: Captura foto B1TV
Cuprins
  1. Ce spune șefa POT despre candidatura Ancăi Alexandrescu
  2. Anamaria Gavrilă, atac la George Simion

Anamaria Gavrilă a lansat un atac dur la adresa Ancăi Alexandrescu. Șefa POT spune că moderatoarea TV s-a impus singură ca reprezentant al suveraniștilor în București.

Ce spune șefa POT despre candidatura Ancăi Alexandrescu

Anamaria Gavrilă a explicat și de ce POT nu o susține pe Anca Alexandrescu pentru scrutinul din 7 decembrie.
„Nu ne-a invitat nimeni din AUR la nicio discuție. Doar am fost sunată de cineva să o susțin pe Anca Alexandrescu. Nu pot să vă zic cine m-a sunat. O cunosc pe respectiva persoană care m-a sunat, evident, dar nu vreau să-i zic numele. Mi s-a zis la telefon: „Știi că Anca Alexandrescu va candida și trebuie noi toți să o susținem”. Pe ideea că dacă o susține AUR, să o susținem și noi cei de la POT.
Nu vreau să zic cine m-a sunat. Nu m-a sunat Anca Alexandrescu. Eu am aflat de la televizor că Anca Alexandrescu era candidata a ceea ce se dorea a fi polul suveranist la Primăria Capitalei. Dar Anca Alexandrescu nu reprezintă suveranismul și nici ideea de suveranism. Suveraniștii sunt oamenii care s-au săturat de vechiul sistem. Anca Alexandrescu este parte din vechiul sistem.”, a declarat șefa POT la România TV.

Anamaria Gavrilă, atac la George Simion

Șefa POT a arătat cu degetul și spre George Simion, acuzat în dese rânduri că urmărește să fure din capitalul de imagine al lui Călin Georgescu.
”Cred că nu ar trebui să confundăm suveraniștii cu domnul George Simion. Eu încă nu am întâlnit un om care să spună că George Simion se ține de cuvânt”, a afirmat Anamaria Gavrilă.
