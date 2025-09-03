Cristian Păun a declarat miercuri, pentru B1 TV, că „dezirabil ar fi fost să nu începem cu creșterea TVA-ului”, ci cu reformele, dar mereu cel mai simplu pentru politicieni e să crească taxele. Profesorul de economie a deplâns faptul că suntem foarte departe de o adevărată reformă, atât de necesară, în administrație și că politicienii, în loc să treacă la treabă, au vorbit atât de mult și au folosit atât de des cuvântul „reformă”, că l-au golit de conținut.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

„Reformele așteptate inclusiv de președinte, inclusiv de noi nu s-au întâmplat și atunci vă dați seama că, neîntâmplându-se, noi trebuia să punem ceva pe masă și, din păcate, mai repede – întotdeauna e așa – crești taxele. Calea simplă, ușoară e să crești taxele, nu să-ți sufleci mâinile, să faci reforme.

Consens politic, din păcate, azi a fost pe creșterea taxelor, nu pe reducerea numărului de județe”, a declarat profesorul de economie, pentru B1 TV.

„Încă ne aflăm departe de o reformă reală a României, că unei primării care azi deservește 150 de oameni, e depopulată comuna respectivă, nu e reformă. Reformă e să desființezi comuna respectivă, s-o comasezi cu alte comune, or noi suntem încă departe de acea reformă administrativ-teritorială pe care ne-o dorim cu toții, or vedeți că politicienii trag mâța de coadă… Au făcut un plan inițial în care au spus clar: creștem taxele, dar de acolo avem etape ulterioare – pachetul 2,3,7 – unde nu mai e vorba de creșteri de taxe, ci să votăm noua lege a administrației teritoriale, poate să schimbăm județele în provincii, să facem mai puține județe, poate desființăm sectoarele la București. Astea sunt reforme pe care ar trebui politicienii să le discute și nu la Guvern, ci în Parlament, unde au majoritate.

Or noi vedem azi ce niște parlamentari care fac zero reformă și un Guvern care încearcă să ducă deficitul într-o zonă sustenabilă și singurul element pe care-l are în mână e creșterea de taxe, că ceilalți politicieni trag pe invers. Și n-ai ce să faci într-o astfel de situație.

Sunt perfect de acord cu Bolojan care spune: ”eu mai stau puțin aici, dar dacă voi nu vă apucați de treabă să faceți reforme, eu n-am altă soluție decât să vin să mai propun că altă variantă nu există”.

Și atenție: creșterea de taxe nu reprezintă modernizarea României, nu reprezintă reformarea României. Dacă PSD sau alt partid din coaliția asta a luminii crede că creșterea de taxe a rezolvat problema modernizării României se înșală amarnic. România are nevoie urgent de aceste reforme, iar noi atât de mult am vorbit de ele că am demonetizat cuvântul ăsta. Deci azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat: ”ce mai vrea, mă, și ăsta?””, a mai afirmat Cristian Păun.