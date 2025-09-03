B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Păun: Dacă vreun partid din coaliția asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)

Păun: Dacă vreun partid din coaliția asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat (VIDEO)

Traian Avarvarei
03 sept. 2025, 21:51
Păun: Dacă vreun partid din coaliția asta a luminii crede că creșterea de taxe înseamnă modernizare, se înșală amarnic. Așa de mult au vorbit de reforme, că au demonetizat cuvântul ăsta. Azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu' la tine ca la un ciudat (VIDEO)
Sursa foto: Cristian Păun / Facebook

Cristian Păun a declarat miercuri, pentru B1 TV, că „dezirabil ar fi fost să nu începem cu creșterea TVA-ului”, ci cu reformele, dar mereu cel mai simplu pentru politicieni e să crească taxele. Profesorul de economie a deplâns faptul că suntem foarte departe de o adevărată reformă, atât de necesară, în administrație și că politicienii, în loc să treacă la treabă, au vorbit atât de mult și au folosit atât de des cuvântul „reformă”, că l-au golit de conținut.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cuprins

  • Ce a spus Păun despre creșterile de taxe
  • Ce a spus Păun despre reforma administrației locale

Ce a spus Păun despre creșterile de taxe

„Reformele așteptate inclusiv de președinte, inclusiv de noi nu s-au întâmplat și atunci vă dați seama că, neîntâmplându-se, noi trebuia să punem ceva pe masă și, din păcate, mai repede – întotdeauna e așa – crești taxele. Calea simplă, ușoară e să crești taxele, nu să-ți sufleci mâinile, să faci reforme.

Consens politic, din păcate, azi a fost pe creșterea taxelor, nu pe reducerea numărului de județe”, a declarat profesorul de economie, pentru B1 TV.

Ce a spus Păun despre reforma administrației locale

„Încă ne aflăm departe de o reformă reală a României, că a tăia 10-20% din funcționarii unei primării care azi deservește 150 de oameni, e depopulată comuna respectivă, nu e reformă. Reformă e să desființezi comuna respectivă, s-o comasezi cu alte comune, or noi suntem încă departe de acea reformă administrativ-teritorială pe care ne-o dorim cu toții, or vedeți că politicienii trag mâța de coadă… Au făcut un plan inițial în care au spus clar: creștem taxele, dar de acolo avem etape ulterioare – pachetul 2,3,7 – unde nu mai e vorba de creșteri de taxe, ci să votăm noua lege a administrației teritoriale, poate să schimbăm județele în provincii, să facem mai puține județe, poate desființăm sectoarele la București. Astea sunt reforme pe care ar trebui politicienii să le discute și nu la Guvern, ci în Parlament, unde au majoritate.

Or noi vedem azi ce niște parlamentari care fac zero reformă și un Guvern care încearcă să ducă deficitul într-o zonă sustenabilă și singurul element pe care-l are în mână e creșterea de taxe, că ceilalți politicieni trag pe invers. Și n-ai ce să faci într-o astfel de situație.

Sunt perfect de acord cu Bolojan care spune: ”eu mai stau puțin aici, dar dacă voi nu vă apucați de treabă să faceți reforme, eu n-am altă soluție decât să vin să mai propun o creștere de TVA că altă variantă nu există”.

Și atenție: creșterea de taxe nu reprezintă modernizarea României, nu reprezintă reformarea României. Dacă PSD sau alt partid din coaliția asta a luminii crede că creșterea de taxe a rezolvat problema modernizării României se înșală amarnic. România are nevoie urgent de aceste reforme, iar noi atât de mult am vorbit de ele că am demonetizat cuvântul ăsta. Deci azi, dacă vorbești de reformă, se uită omu’ la tine ca la un ciudat: ”ce mai vrea, mă, și ăsta?””, a mai afirmat Cristian Păun.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”
Economic
Andrei Caramitru trage un semnal de alarmă. România, la un pas de faliment: „O să vină nebunii și o să vă fure / naționalizeze tot”
Factura uriaşă la curent primită de o femeie din Capitală: „Deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem” / Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei
Economic
Factura uriaşă la curent primită de o femeie din Capitală: „Deja e foarte scump, nu ştiu unde o să ajungem” / Ce măsuri pregătește Ministerul Energiei
Ministrul de Finanțe dă asigurări că „nu e în calcul” creșterea TVA: „Am luat deja măsuri foarte importante”
Economic
Ministrul de Finanțe dă asigurări că „nu e în calcul” creșterea TVA: „Am luat deja măsuri foarte importante”
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
Economic
Șoferii, revoltați din cauza scumpirii rovinietei și a taxelor de drum: „Mi se pare ireal”. Cât trebuie să plătească șoferii pentru achitarea rovinietei pe un an
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
Economic
Daraban (CCIR): Avem nevoie de investiții în producția de bunuri de larg consum. Pentru aceasta, e necesară o fiscalitate redusă / Noi nu avem multinaționale în România / Nu rentează să faci profit la noi în țară (VIDEO)
Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni
Economic
Pro Infrastructură verifică lucrările pe magistrala M6. Când se va circula cu metroul spre Aeroportul Otopeni
Ministerul Finanțelor se împrumută masiv în septembrie: aproape 7 miliarde de lei de la băncile comerciale. Unde vor merge banii
Economic
Ministerul Finanțelor se împrumută masiv în septembrie: aproape 7 miliarde de lei de la băncile comerciale. Unde vor merge banii
Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
Economic
Creșteri de prețuri pe bandă rulantă! Toamna aduce cele mai mari scumpiri din 2025. Avertismentul BNR
Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
Economic
Impozite mai mari din 2025: cum afectează companiile care oferă sau folosesc servicii de transport
Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
Economic
Deficitul bugetar a urcat la 4,04% din PIB. Procentul este identic cu cel din 2024, dar suma este mai mare
Ultima oră
23:56 - Robert Popa și-a găsit echipă. Cu cine a semnat portarul
23:54 - România va pierde 7 miliarde de euro din PNRR. Ministrul Dragoș Pîslaru: „România s-a jucat foarte mult cu machete, cu proiecte, cu poze”
23:53 - AUR declară că a depus patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Opoziția acuză abuzuri legislative și măsuri de austeritate
23:34 - Ciucu: Bucureștiul n-a fost reformat, riscul de faliment e la fel de mare. Nu sunt contra lui Nicușor Dan, ce spun e factual corect și vreau să mă contrazică cineva
23:26 - Hârtia de copt: trucuri ingenioase pentru curățenie, organizare și protecție
23:20 - Un român a păcălit sute de oameni crezând că este notar. Ce a reușit acesta să facă și cum a fost prins
22:56 - Roxana Nemeş mai are puțin și de vine mamă de gemeni: „Abia reuşesc să mă deplasez singură”. Prin ce emoții trece vedeta (VIDEO)
22:52 - Tragedie pe funicularul Gloria din Lisabona. Trei oameni au murit, alți 20 au fost răniți într-un accident
22:49 - Bianca de la „Insula Iubirii”, după difuzarea ultimelor imagini cu ea și Marian: „Ceasul acestei relații nu a sunat încă”. Ce a mai transmis concurenta
22:29 - Ai grijă când cumperi miere de la comercianți! Cum să-ți dai seama dacă ai fost păcălit sau nu