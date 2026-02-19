Președintele României, Nicușor Dan, participă zilele acestea la reuniunea Consiliului pentru Pace, unde a fost fotografiat zâmbind alături de mai mulți lideri, printre care și președintele Argentinei, Javier Milei. Imaginea arată o atmosferă relaxată și cordială, cu ambii lideri foarte veseli în timpul întâlnirii oficiale.

Președintele argentinian Javier Milei este un politician cunoscut la nivel mondial pentru ideile sale libertariene radicale și pentru stilul direct, adesea controversat.

Cine este Javier Milei și ce îl face controversat

După o campanie electorală neconvențională, Milei a promis reduceri semnificative ale aparatului de stat, reforme economice drastice și modificări majore în politica fiscală. Susținătorii îl văd ca pe un inovator curajos, în timp ce criticii avertizează că deciziile sale pot crea instabilitate socială și incertitudine politică.

De ce este importantă apariția internațională a lui Nicușor Dan

Participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace reprezintă una dintre aparițiile sale internaționale cele mai notabile din acest an. Fotografia alături de liderul sud-american a atras atenția și a generat numeroase comentarii, datorită profilului polarizant al lui Milei.

Deocamdată, Administrația Prezidențială nu a oferit detalii despre discuțiile dintre cei doi lideri, însă, imaginea transmite un mesaj de deschidere și dialog cordial.

Ce a spus Donald Trump despre liderii internaționali prezenți

În timpul discursului său, președintele american Donald Trump i-a menționat pe Javier Milei și pe Viktor Orban, afirmând că îi apreciază și că îi susține: „Îmi plac foarte tare pe cei doi și îi susțin.”

În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, Donald Trump a gafat-o. Când l-a prezentat, a spus „prim-ministrul României Dan”, în loc de președintele României.

“Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo, fantastici oameni, și dumneavoastră sunteți fantastic, și foarte mulți români vin și lucrează în această țară și ajută, și sunt oameni foarte buni.”, a spus Trump.

