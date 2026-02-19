B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)

Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)

Ana Maria
19 feb. 2026, 18:33
Cu ce personaj controversat s-a pozat Nicușor Dan, la Consiliul pentru Pace al lui Trump (FOTO)
Sursa foto: Administrația Prezidențială a României
Cuprins
  1. Cine este Javier Milei și ce îl face controversat
  2. De ce este importantă apariția internațională a lui Nicușor Dan
  3. Ce a spus Donald Trump despre liderii internaționali prezenți

Președintele României, Nicușor Dan, participă zilele acestea la reuniunea Consiliului pentru Pace, unde a fost fotografiat zâmbind alături de mai mulți lideri, printre care și președintele Argentinei, Javier Milei. Imaginea arată o atmosferă relaxată și cordială, cu ambii lideri foarte veseli în timpul întâlnirii oficiale.

Fotografia a fost publicată pe site-ul Administrației Prezidențiale.

Președintele argentinian Javier Milei este un politician cunoscut la nivel mondial pentru ideile sale libertariene radicale și pentru stilul direct, adesea controversat.

Cine este Javier Milei și ce îl face controversat

După o campanie electorală neconvențională, Milei a promis reduceri semnificative ale aparatului de stat, reforme economice drastice și modificări majore în politica fiscală. Susținătorii îl văd ca pe un inovator curajos, în timp ce criticii avertizează că deciziile sale pot crea instabilitate socială și incertitudine politică.

De ce este importantă apariția internațională a lui Nicușor Dan

Participarea lui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace reprezintă una dintre aparițiile sale internaționale cele mai notabile din acest an. Fotografia alături de liderul sud-american a atras atenția și a generat numeroase comentarii, datorită profilului polarizant al lui Milei.

Deocamdată, Administrația Prezidențială nu a oferit detalii despre discuțiile dintre cei doi lideri, însă, imaginea transmite un mesaj de deschidere și dialog cordial.

Ce a spus Donald Trump despre liderii internaționali prezenți

În timpul discursului său, președintele american Donald Trump i-a menționat pe Javier Milei și pe Viktor Orban, afirmând că îi apreciază și că îi susține: „Îmi plac foarte tare pe cei doi și îi susțin.”

În ceea ce îl privește pe Nicușor Dan, Donald Trump a gafat-o. Când l-a prezentat, a spus „prim-ministrul României Dan”, în loc de președintele României.

“Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo, fantastici oameni, și dumneavoastră sunteți fantastic, și foarte mulți români vin și lucrează în această țară și ajută, și sunt oameni foarte buni.”, a spus Trump.

Această afirmație a generat multe reacții pe rețelele sociale.

Tags:
Citește și...
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Politică
VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
Politică
Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României
Politică
Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României
VIDEO: Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „premier” în discursul său: „Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo. Și dumneavoastră sunteți fantastic”
Politică
VIDEO: Donald Trump l-a numit pe Nicușor Dan „premier” în discursul său: „Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo. Și dumneavoastră sunteți fantastic”
A început summitul Consiliului pentru Pace de la Washington. Lângă cine s-a așezat Nicușor Dan la masă (GALERIE FOTO)
Politică
A început summitul Consiliului pentru Pace de la Washington. Lângă cine s-a așezat Nicușor Dan la masă (GALERIE FOTO)
VIDEO: A început Consiliul pentru Pace. Donald Trump a deschis evenimentul cu un lung discurs de mulțumire
Politică
VIDEO: A început Consiliul pentru Pace. Donald Trump a deschis evenimentul cu un lung discurs de mulțumire
Ambasadorul României în SUA: „Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. Președintele României va fi în primii cinci vorbitori”
Politică
Ambasadorul României în SUA: „Casa Albă a fost extrem extrem de încântată de faptul că Nicușor Dan a ales să vină. Președintele României va fi în primii cinci vorbitori”
Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
Politică
Directorul Poștei Române explică de ce nu vin specialiștii IT în companie. Cum afectează plafonarea salariilor digitalizarea instituției
Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)
Politică
Fuzionarea comunelor mici. Șeful CJ Timiș, Alfred Simonis, fură ideea președintelui PNL Satu Mare și zice că e a lui (VIDEO)
Scandal nou în coaliție. De data asta, PSD e spectator. PNL și USR se bat pe miliardele din schemele de ajutor de stat
Politică
Scandal nou în coaliție. De data asta, PSD e spectator. PNL și USR se bat pe miliardele din schemele de ajutor de stat
Ultima oră
19:33 - Primul efect al deciziei CCR privind pensiile speciale: Anunțul făcut de ministul Finanţelor: „Cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani”
19:12 - Bruxellesul extinde cerințele pentru un acord de pace cu Rusia, dincolo de Ucraina. Cum încearcă UE să-și impună rolul în negocieri
19:00 - Acord sau război? Trump dă termen de 10 zile Iranului: „Se vor întâmpla lucruri rele dacă nu se întâmplă”. Ce a anunțat președintele SUA
18:59 - Primăria Sectorului 1 sancționează Romprest pentru mormanele de zăpadă lăsate pe străzi
18:33 - Guvernul investește peste 183 de milioane de euro în ambulanțe noi pentru sistemul de urgență. Cum va schimba această achiziție intervențiile medicale la nivel național
18:26 - VIDEO: Nicușor Dan, discurs scurt la Consiliul pentru Pace. Singurul din grupul observatorilor europeni care a vorbit. Ce a transmis președintele
18:19 - Teheranul refuză să renunțe la programul nuclear în ciuda amenințărilor lui Donald Trump cu un atac milita
18:06 - Reacția românilor, pe Facebook, după ce Trump l-a numit „prim-ministru” pe Nicușor Dan: „Trump știe că președinte este Georgescu” / „Toți au înțeles mesajul” (VIDEO)
17:38 - Președintele Nicușor Dan a dat mâna cu Donald Trump, la reuniunea Consiliului Păcii. Fotografia, publicată de președintele României
17:37 - Melania Trump ocupă locul secund în topul celor mai nepopulare Prime Doamne ale Statelor Unite