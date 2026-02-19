B1 Inregistrari!
19 feb. 2026, 18:06
Președinții Donald Trump (SUA) și Nicușor Dan (România). Sursa foto: Nicusor Dan / Facebook
Mii de reacții după gafa lui Trump. La summitul Consiliului pentru Pace, Donald Trump l-a numit „prim-ministru” pe președintele României, Nicușor Dan, acest lucru stârnind mii de reacții pe rețelele sociale.

În discursul său de deschidere, Donald Trump a menționat fiecare participant la summitul Consiliului pentru Pace, dar o gafă l-a vizat pe președintele României. Trump l-a numit pe Nicușor Dan „prim-ministru”, continuând însă cu laude pentru România și cetățenii ei:

“Prim-ministrul Dan din România. Oameni minunați acolo, fantastici oameni, și dumneavoastră sunteți fantastic, și foarte mulți români vin și lucrează în această țară și ajută, și sunt oameni foarte buni.”, a declarat Donald Trump.

Această eroare a atras imediat atenția românilor, mai ales a susținătorilor AUR și a celor ai lui Călin Georgescu.

Mii de reacții după gafa lui Trump: Ce au comentat românii pe rețelele sociale

Pe Facebook, mai mulți utilizatori au reacționat la discursul lui Trump. Iată câteva dintre comentariile publicate:

  • „Sunteți un “prim-ministru” excepțional! Nu am cuvinte !”

  • „Ia vezi Nicule că Trump te știe ca ‘Prim-ministru Dan’! De fapt e o ironie intenționată din partea lui, nu o greșeală..!”

  • „Măcar te-a făcut prim-ministru, bine că nu a spus că ești băiatul cu apa”

  • „Yesss prim-ministru Dan, că președintele este Călin Georgescu!!!”

  • „Nici D.Trump nu te-a numit președinte… ți-a spus prim-ministru Dan… e clar cât ești de important”

  • „Nu a fost nicio confuzie! Practic nu-l recunoaște ca Președinte al României!”

  • „Să zică mersi și de atât! Bine că nu l-a făcut portar!!”

  • „Trump știe că președinte este Georgescu”

  • „Nici Trump nu-l recunoaște ca președinte!”

  • „Nu a greșit, a făcut-o intenționat! 😂😂😂 Toți au înțeles mesajul”

  • „Corect! L-au luat la mișto! Președinte este ales Călin Georgescu! Trotinetelor”

  • „Voi credeți că Trump nu știe cine este Nicușor Dan, drept dovadă că nu îl recunoaște ca președinte atât.”

Cine a participat la primul summit al Consiliului pentru Pace

Primul summit al Consiliului pentru Pace, organizat de președintele american Donald Trump, a debutat joi la Washington. Discuțiile vizează următoarea etapă a armistițiului fragil din Fâșia Gaza. Deși principalii aliați ai SUA au ales să nu participe, România a fost reprezentată la cel mai înalt nivel de președintele Nicușor Dan.

Lângă cine a stat Nicușor Dan la masă

Președintele României a fost așezat la masă lângă fostul prim-ministru britanic Tony Blair, cu care a fost surprins într-un dialog. Tony Blair face parte din Consiliul Executiv pentru Gaza, responsabil cu coordonarea inițiativelor pentru reconstrucția regiunii.

Chiar dacă România are statut de observator, prezența lui Nicușor Dan arată angajamentul țării în politica externă și stabilitatea regională, oferind acces direct la informații și la rețele diplomatice influente.

