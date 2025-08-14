Un număr de 507 școli din România vor dispărea, din punct de vedere juridic și vor fi transformate în „structuri arondate” altor unități mai mari. Ministerul Educației a anunțat care va fi procedura de a rețelei școlare.

Cuprins:

a transmis că cele peste 500 de școli vizate vor rămâne fără director și fără propriul buget. Schimbarea vine după ce autoritățile locale și inspectoratele școlare județene au transmis propunerile de reorganizare, se arată într-un comunicat de presă. Decizia a fost luată pornind de la analiza conform căreia Circa 850 de unități de învățământ cu personalitate juridică nu îndeplineau pragul minim de elevi/preșcolari.

„Urmare a procesului de reorganizare, 507 unități școlare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unități cu personalitate juridică existente) devin structuri școlare arondate altor unități”, precizează comunicatul.

Ministerul a precizat că această reorganizare nu va presupune și închiderea propriu-zisă a unităților școlare și, drept urmare nu va duce la relocarea activităților școlare. Cadrele didactice vor continua să-și desfășoare activitatea pe posturile existente.

Practic, elevii acestor școli vor continua să învețe în aceleași săli de clasă, în aceleași clădiri, cu aceiași profesori. În schimb, școala respectivă care își pierde personalitatea juridică nu va mai avea director sau buget propriu care va fi gestionat de unitatea la care a fost arondată.

Ministerul Educației arată în comunicat că fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) va avea cel puțin o unitate de învățământ cu personalitate juridică, chiar și în condițiile reducerilor.

Această reorganizare este prevăzută în pachetul 1 de care a intrat în vigoare la 1 august. Ministerul susține că, pe lângă efectul imediat al reducerii cheltuielilor administrative, se reduce din fragmentarea rețelei școlare. Astfel, vor exista premisele unui proces mai eficient în stabilirea normelor didactice.

Ministerul a mai arătat, în comunicat, că pornind de aici, se va face o analiză a modului de funcționare implicat de această redimensionare a rețelei școlare. Acolo unde va fi nevoie, eficientizarea activității școlare se va face sub coordonarea autorităților locale cu inspectoratele școlare.

Instituția mai spune că acțiunile care vizează reorganizarea rețelei școlare au în vedere interesul superior al copilului și asigurarea unei educații incluzive de calitate, în contextul restrictiv impus de criza fiscal-bugetară.