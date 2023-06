Petre Daea: „Mi-am dat seama că nu mai sunt ministru în momentul în care nu mi-ati pus apă în pahar”

Petre Daea a făcut noi declarații controversate după ce a predat vineri mandatul noului ministru PSD al Agriculturii, Florin Ionuț Barbu. Acesta a ffăcut afirmații legate de simbolistica puterii.

„Mi-am dat seama ca nu mai sunt ministru în momentul în care nu mi-aţi pus apa în pahar”, a spus la un moment dat Petre Daea.

Acesta le-a cerut jurnaliştilor prezenţi la conferinţa de presă cu o nunaţă de superioritate să aibă grijă de imaginea noului ministru Barbu, potrivit .

„Să nu-l bagaţi în pana scrisului cu ceea ce nevoia de senzaţional apare la un moment dat. Să-l zugraviti cu mintea și să-l ascultați că aveți pe cine. Are continut Florin Barbu, are forta de a pune în miscare mecanism, are puterea de a intelege si are dragostea de ţară.”, a dclarat Petre Daea.

La plecarea din minister, Petre Daea i s-a adresat noului ministru al Agriculturii cu „Te pupă tata!”, i-a dat în semn de prietenie o palmă zgomotoasă peste obraz, după care i-a urat „Succes.”