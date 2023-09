Pippidi: Nu există bani pentru creșteri de salarii. Ce se promite azi sunt promisiuni care nu vor putea fi ținute în viitor. Dacă Ciolacu ar începe prin a spune adevărul, ar fi un mare pas înainte

Alina Mungiu-Pippidi a declarat duminică, pentru B1 TV, că revendicările salariale ale mai multor categorii de angajați, inclusiv ale profesorilor, , dar pur și simplu la buget. Politologul a insistat că nu se poate ca oamenii să aibă salarii și să beneficieze de servicii publice ca-n Germania, dar să plătească la stat impozite ca-n Kosovo.

Pippidi a mai susținut că Marcel Ciolacu, președintele PSD, ca viitor premier, dar și restul politicienilor în general, al trebui să fie sinceri și să spună că nu sunt bani. Altfel, orice angajamente verbale sau scrise acum nu vor fi decât niște în viitor, așa cum s-a mai întâmplat.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Pippidi: Ce se promite azi sunt promisiuni care nu vor putea fi ținute în viitor

„E cu totul absurd pentru cineva din afară să remarce că noi, în timp ce ne apucăm dintr-odată să dăm bani la diferite categorii de oameni care pot să fie îndreptățiți, și cred că e cazul profesorilor, CFR-iștilor… Au dreptate să spună că au nevoie de salarii mai mari, de investiții (…).

Când Guvernul a spus că nu sunt bani pentru toate aceste lucruri, Guvernul a spus adevărul. Faptul că Guvernul a dat înapoi a fost o dovadă extraordinar de mare de slăbiciune. Acum cine spune că sunt bani să dăm la profesori și mai putem să dăm garanții că vor fi bani la anul, în contextul în care nimeni nu știa că astea vor fi prețurile la energie acum un an, nu știa nimeni că o să fie război în Ucraina… În Germania ar fi fost cu totul de neconceput că o să avem inflație de 8 – 10% într-o țară în care inflația era sub 1% timp de 40 de ani, deci era de neconceput.

Deci nu are nimeni cum să dea garanții. Cei care cer garanții pentru ce se va întâmpla într-un an – doi sau cer să fie puse lucruri nerealiste și semnate într-un contract, cum s-a întâmplat cu Legea salarizării unitare trecută de domnii Dragnea și Vâlcov în 2017, pentru care nu erau surse de finanțare de atunci, nu fac decât să creeze o situație în viitor în care contractul respectiv nu va putea fi pus în practică.

Ce vedem azi e urmarea unor salarii nerealiste trecute în trecut. Ce se promite azi sunt promisiuni care nu vor putea fi ținute în viitor. Dacă cerem încă un rând de hârtii pe lângă hârtiile care n-au putut fi puse în practică, că viitorul va fi cum îl vrem noi, nu cum în realitate, nu ne alegem cu nimic, poatedoară să ajungem în Guinness națiunea cu cele mai multe aspirații nerealiste”, a declarat Alina Mungiu-Pippidi, pentru B1 TV.

Pippidi: Noi nu avem cum să avem bani, că avem cele mai mici impozite

„Nu poți acum să dai bani nimănui în România fără să iei bani de undeva. Noi nu avem cum să avem bani, că avem cele mai mici impozite pe venit în România, împreună cu bulgarii și kosovarii. (…)

Nu se poate să plătești ca-n Kosovo și să ai servicii ca-n Germania. E absolut cu neputință și, cu toate astea, sunt înțelegerile care se fac acum: „deci OK, voi o să continuați să plătiți ca-n Kosovo și noi o să vă dăm salarii ca-n Germania”. Pot fi sustenabile aceste promisiuni? Nu, nu pot fi”, a continuat politologul.

Pippidi a insistat apoi că cererile oamenilor sunt îndreptățite, dar trebuie să ne întrebăm cum le finanțăm: „Lumea trebuie să înțeleagă că nu există bani!”. Aceasta a afirmat apoi că nu se poate face rost de bani doar tăind niște mici cheltuieli pe ici, pe colo.

Pippidi: Ciolacu să spună adevărul

„Cred că dacă dl Ciolacu ar începe prin a spune adevărul, ar fi un mare pas înainte. Că data trecută, în 2009, Traian Băsescu i-a mințit pe români. El nu a spus, când avea alegeri prezidențiale, că deficitul bugetar se adâncise foarte mult. Nu el făcuse cheltuielile acelea, ci cei dinaintea lui, dar trebuia să spună că România o să facă o mare corecție necesară, dar nu a făcut asta, ca românii să-l aleagă. După ce a fost ales, a tăiat salariile cu 25%, a făcut corecțiile.

Ideea e că politicienii dau înapoi, că au alegeri. Nu au curajul să le spună oamenilor”, a mai afirmat politologul Alina Mungiu-Pippidi, pentru B1 TV.