Planurile Guvernului Bolojan pentru prima lună din an. Luna ianuarie din 2026 va fi una decisivă pentru coaliția guvernamentală formată din PSD, PNL, USR, UDMR și reprezentanții minorităților naționale.

Ce trebuie să decidă Coaliția în ianuarie 2026

Conform , în această perioadă liderii coaliției trebuie să ajungă la un acord pe câteva subiecte-cheie, înainte ca Legea bugetului pentru anul 2026 să fie adoptată, cel mai probabil în februarie.

Planurile Guvernului Bolojan. Ce presupune reforma administrativă care trebuie făcută

Una dintre prioritățile lunii ianuarie este reforma administrativă, o măsură obligatorie pentru coaliție. În decembrie 2025, liderii partidelor au convenit să reducă cu 10% cheltuielile din administrația centrală, fără să afecteze salariile de bază. Premierul Ilie Bolojan a explicat că această reformă va implica, în unele cazuri, și reduceri de personal.

„(…) toate autoritățile vor trebui să-și facă un audit al schemei de personal și să vadă dacă avem personal în plus, dacă anumite posturi sunt justificate sau nu. Atunci, ei vor avea două posibilități: fie să verifice sistemul de sporuri și distribuția personalului, fie, acolo unde, în mod cert și indubitabil, există personal excedentar, să facă reduceri de personal.”, a precizat .

Astfel, ianuarie ar putea aduce concedieri în sectorul bugetar, deși nu toți partenerii de guvernare sunt de acord cu această soluție.

De ce PSD și UDMR se opun reducerilor de personal

PSD și UDMR manifestă reticență față de varianta concedierilor. Liderul social-democraților, Sorin Grindeanu, a declarat încă din toamna anului trecut: „Atunci când dai oamenii afară, asta nu înseamnă că faci reformă. Înseamnă că pur și simplu concediezi oameni”.

De asemenea, UDMR dorește să introducă excepții la reducerea personalului, în special pentru anumite ministere. De exemplu, Ministerul Culturii, condus de un ministru din partea UDMR, ar putea fi exceptat de la această măsură.

Planurile Guvernului Bolojan. Ce măsuri economice trebuie adoptate în ianuarie

Pe lângă reforma administrativă, liderii coaliției trebuie să convină asupra unui plan de relansare economică. PSD a subliniat deja că fără adoptarea acestor măsuri, nu va susține alte propuneri venite din partea partenerilor de guvernare.

Acest plan economic este esențial pentru conturarea bugetului pe 2026 și va influența direcția economică a țării în următorul an.