Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 și candidatul PSD la Primăria Generală a Capitalei, a explicat de ce, dacă va câștiga alegerile, vrea ELCEN cu Termoenergetica și câți kilometri de țevi vrea să schimbe pe an pentru a rezolva problema termiei.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Băluță a explicat de ce vrea fuziunea ELCEN – Termoenergetica

„Capacitățile ELCEN sunt îmbunătățite prin investiții cu bani europeni. Va putea să livreze în sistemul național de energie mai mult de 500 de megawați. Asta înseamnă profit pentru Primărie, în contextul în care funcționează împreună. Nu e cinstit să nu fie împreună această corporație alcătuită din cel care produce energia și cel care o distribuite. Practic, partea care are pierderi revine Primăriei Municipiului București și cealaltă e pur și simplu separată, cea care are profit. De aceea, acest ansamblu trebuie să funcționeze împreună.

ELCEN produce gigacaloria cu sub 300 de lei și ajunge, în urma proceselor tehnologice, respectiv a pierderilor pe care le avem în rețea, la un preț de mai mult de trei ori mai mare. Din cauza pierderilor și a tarifelor de interconectare pe care le avem. Asta înseamnă să vinzi de la producător la distribuitor. Acest lanț comercial… Fiecare vrea să obțină profit, e simplu. Toată treaba asta se simte în buzunarul cetățeanului”, a declarat candidatul PSD.

Ce a spus Băluță despre schimbatul țevilor

„Mai sunt între 700 și 750 km de rețea primară de schimbat. Asta presupune ca toate șantierele în lucru să fie dinamizate, să nu mai fie abandonate cum sunt azi – durata în care schimbăm 300-400 de metri e de ordinul anilor – și, evident, schimbarea tehnologiei.

Azi doar schimbăm țeava, dar există și alte tehnologii. Culmea, schimbăm o țeavă mai mare cu una mai mică. (…) Pe de altă parte, în anumite zone țevile pot avea alt tip de tratament, fără să le înlocuim. Ar trebui să avem o medie de schimbare de 300 km țeavă pe an.

Avem nevoie și de un CET pe zona de nord. Putem să suplimentam cu microcentrale de cvartal acolo unde există nevoi stringente”, a mai explicat Daniel Băluță.